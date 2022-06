»Klingende Vielfalt« in Göppingen – Das Landes-Musik-Festival

Am Samstag, dem 02. Juli 2022, findet das Landes-Musik-Festival 2022 unter dem Motto »Klingende Vielfalt« in Göppingen statt. Gemeinsam mit dem Landesmusikverband Baden-Württemberg und dem Blasmusikverband Baden-Württemberg lädt die Stadt Göppingen zu einem Tag voll klingender Vielfalt ein.

Das größte Festival der Amateurmusik in Baden-Württemberg präsentiert in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Bühnenprogramm. Von 10 bis 23 Uhr bespielen rund 3.000 Musikerinnen und Musiker die zehn Bühnen des Festivals. Göppingen erklingt: Auch neben dem Bühnenprogramm gibt es am 2. Juli 2022 in der Innenstadt diverse musikalische Events wie etwa einen Flashmob, Platzkonzerte, Mitmachkonzerte, Tanzeinlagen sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Kinder und Familien zu entdecken. Besondere Highlights des diesjährigen Landes-Musik-Festivals sind die zwei Konzerte des Landesblasorchesters Baden-Württemberg (LBO) in der Stadthalle.

Das Abendkonzert des Landesblasorchesters

Ludwig van Beethoven und John Williams scheinen – außer ihrem Ruf als geniale Komponisten – erstmal nichts gemeinsam zu haben. Oder doch? Unter dem Titel »Alte und neue Meister« spielt das LBO auf dem Landes-Musik-Festival meisterhafte Werke, die geeint sind durch atemberaubende Dramatik, facettenreiche Klangsprachen und höchste technische Spielfertigkeiten abverlangen. »Wir werden das Publikum in die klassische Welt der Beethoven Egmont-Ouvertüre mitnehmen, aber auch rumänische Volksmusik voller Energie von Enescu spielen, bis hin zur Filmmusik von Star Wars und zeitgenössischer Blasmusik von Janssen« so Björn Bus, Dirigent des LBO. Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich ab 19 Uhr auf einen Abend hoher musikalischer Qualität und Vielfalt in der Stadthalle freuen.

Das Lehrkonzert B33tH0V3N des Landesblasorchesters

Wie klingt eigentlich ein Gummiball auf dem Tamtam? Warum kann man Vierteltöne besonders gut auf der Posaune spielen? Und was hat das überhaupt mit Beethoven zu tun? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen des Lehrkonzerts des Landesblasorchesters von 17 bis 18 Uhr in der Stadthalle auf dem Landes-Musik-Festival unter dem Motto »Beethoven… Anders« aufgeworfen und beantwortet. Die Lehrkonzerte haben seit vielen Jahren einen festen Platz beim LBO und sind abwechslungsreich und partizipativ gestaltet. Unterstützt wird das Lehrkonzert von der Landesmusikjugend Baden-Württemberg.

Veranstaltungsrahmen des Festivals

Eingebettet ist das Programm des LBO in ein umfangreiches Festivalangebot. Das diesjährige Landes-Musik-Festival findet auf zehn fußläufig miteinander verbundenen Bühnen und Plätzen in der Innenstadt Göppingens statt. Die Open-Air-Bühnen auf den Plätzen der Stadt laden zum Verweilen ein und bieten ein abwechslungsreiches musikalisches und gastronomisches Angebot.

Anlässlich des Landes-Musik-Festivals bleiben die Geschäfte der Innenstadt Göppingens bis 22 Uhr geöffnet. Dazu gibt es weitere Highlights: 30 Klanginstrumente in der Göppinger Innenstadt als Wegeverbindung zu den Bühnenstandorten sowie zum Festivalausklang um 23 Uhr ein »Optisches Konzert« mit Rathaus-Illumination.

Das Festival wird veranstaltet vom Landesmusikverband Baden-Württemberg in Kooperation mit seinem Mitgliedsverband, dem Blasmusikverband Baden-Württemberg, der Städtischen Jugendmusikschule sowie der Stadt Göppingen. Gefördert wird das Festival vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg.

Ein Höhepunkt im Programm ist stets die Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel, die vom Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg gestiftet wird. Sie wird an Vereine verliehen, die 150 Jahre oder älter sind und sich so künstlerische, volksbildende und kulturelle Verdienste um die Pflege der Amateurmusik erworben haben.

Der Landesmusikverband Baden-Württemberg

Im Landesmusikverband Baden-Württemberg e.V. (LMV) haben sich drei Chor- und sieben Orchesterverbände zu einem gemeinsamen Dachverband zusammengeschlossen. Sie vertreten nahezu 12.000 Ensembles von Gesang- und Musikvereinen mit insgesamt rund 1 Million Mitgliedern. Gemeinsames Singen und Musizieren im Verein haben im deutschen Südwesten eine lange Tradition, sind Bestandteil eines reichen kulturellen Erbes und als breite Volksbewegung fest verankert. In den Vereinen begegnen sich Menschen aller Schichten, Gruppen und Generationen. Die Chöre und Orchester erfüllen wichtige gemeinschaftsbildende Aufgaben und fördern die Sozialisation der jungen Generation. Als Dachverband unterstützt der Landes-musikverband Baden-Württemberg die angeschlossenen Spartenverbände und setzt sich für die gemeinsamen Interessen gegenüber Politik und Gesellschaft ein.

Landes-Musik-Festival, Sa 2. Juli, 10 bis 23 Uhr, Göppingen alle Infos und das Programm unter www.landesmusikfestival.de