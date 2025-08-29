14. Märklin Tage & 40. Internationale Modellbahnausstellung IMA Göppingen, 19. bis 21.09.26

Die IMA und die Märklin Tage feiern ihr lang erwartetes Comeback. Drei Tage lang wird die Stauferstadt Göppingen erneut zum Treffpunkt für Eisenbahnfans aus aller Welt. Wenn historische Lokomotiven in einer Wolke weißen Dampfs majestätisch einfahren, ist der Moment gekommen: Die 40. Internationale Modellbahn-Ausstellung (IMA) und die 14. Märklin Tage laden zu einem Event der Extraklasse ein. Das einzigartige Zusammenspiel von Modellbahn und ihrem großen Vorbild verleiht der Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder einen ganz besonderen Charakter. Besucher können sich auf ein umfangreiches Erlebnisprogramm freuen. Im Mittelpunkt steht die faszinierende Verbindung von Technik, Tradition und Emotion – sei es beim Gang durch die Produktionshallen, bei der beeindruckenden Lokparade am Bahnhof oder beim Besuch des Märklin-Shops, der die neuesten Modelle präsentiert. Auch die Lok 44 1315, das Maskottchen des Märklineums in Originalgröße, wird wieder viele Blicke auf sich ziehen. Die große Modellbahnausstellung mit über 130 vertretenen Unternehmen bietet einen umfassenden Einblick in die Branche, inklusive der neuesten Entwicklungen und Innovationen. Ergänzt wird das Angebot durch aufwendig gestaltete Schauanlagen engagierter Vereine, die das Modellbahnerlebnis perfekt abrunden. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich über 49.000 Quadratmeter – mit zahlreichen Attraktionen für Familien, Kinder und Sammler gleichermaßen. Ob Werksbesichtigungen, Einblicke in die Lokmontage, Mitfahrten in historischen Zügen oder Führerstandsfahrten: Das Programm begeistert Eisenbahnfans. Ein besonderes Highlight bildet die EWS Arena, die sich in ein Paradies für LGB-Enthusiasten verwandelt.

14. Märklin Tage & 40. Internationale Modellbahnausstellung IMA Göppingen, Fr. 19. bis So. 21. September, 9 bis 17 Uhr, verschiedene Veranstaltungsorte, Göppingen, alle Infos: www.maerklin.de