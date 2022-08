Kindertheater Theaterta – Pinocchio

»Eine Holzpuppe die lebendig ist und sprechen kann«, wundert sich Geppetto der Holzschnitzer. Aber nicht nur sprechen kann Pinocchio, sondern auch jede Menge Unfug anrichten. Dabei soll er doch eigentlich in die Schule gehen, wie all die anderen Kinder! Doch zunächst führen ihn der zwielichtige Zauberer und seine Komplizen an der langen Holznase herum. Wird er den Weg zu seinem Papa Geppetto zurückfinden und endlich ein richtiger Junge werden? Mit viel Temperament und einer Menge Holz bringt Roman die berühmte Geschichte von Carlo Collodi auf die Bühnenbretter – die vielleicht auch verzaubert sind?

Kindertheater Pinocchio, Mi 28. September, 15.30, Schloss Filseck, Uhingen, www.schloss-filseck.de