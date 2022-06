Programm im Rätschegarten – Open-Air-Feeling im Sommer

Im RätscheGarten gibt‘s im Sommer viele tolle Events: Am 11. Juni spielen beim Solidaritätskonzert für die Ukraine verschiedene Bands für den guten Zweck. Auch das Jazz-Open am 23. Juni und das Internationale Festival am 3. Juli sind echte Highlights! In Kooperation mit der MieV Geislingen veranstaltet der Rätsche Geislingen e.V. ein Konzert mit mehreren Bands um Spenden für den Verein Süd-West Sonne für die Ukraine e.V zu sammeln. Das genaue Programm wird zeitnah auf der Hompage vom Rätsche veröffentlicht.

Der Verein Süd-West organisiert Transporte für Hilfsgüter und Hilfesuchende und arbeitet eng mit der ukrainischen Organisation »Humanist Poltava« vor Ort zusammen. Mit gezielten und gut sortierten Sachspenden werden die Menschen im Landesinneren versorgt und auch die persönliche Betreuung bei der Flucht ist den Mitgliedern eine Herzensangelegenheit. Zum Jazz-Open Air am 23. Juni gibt es eine Jamsession mit dem Martin Rosengarten Trio: Martin Rosengarten (Piano), Branko Arnsek (Kontrabass) und Thomas Göhringer (Schlagzeug). Daneben werden viele weitere Solist*innen erwartet.

JazzOpen mit dem Martin Rosengarten Trio

Zum diesjährigen Warentauschtag lädt der »Weitblick – Nachhaltig in Geislingen« am Samstag, den 25. Juni ab 12.30 Uhr in die Rätschemühle ein. Dabei werden gebrauchsfähige und saubere Gegenstände, die sonst eventuell im Müll landen würden, ohne Geld getauscht. Für Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke ist gesorgt!

Am Donnerstag, den 30. Juni, gibt es im RätscheGarten die »Ausbildungswerkstatt Luxor«: Es ist nicht alltäglich in Oberägypten, dass Mädchen eine Elektro-Ausbildung machen. In Thot passiert das seit Kurzem, weil der Esslinger Verein Grussi dort Berufsausbildungen im Bereich Elektro und Sanitär unterstützt, mit Geld für die Ausstattung der Berufsschulwerkstätten und fachlicher Expertise. Das Projekt »Ausbildungswerkstatt Luxor« arbeitet seit fast zehn Jahren an der staatlichen Berufsschule Odaisat. Mittlerweile werden Jahr für Jahr 140 Schülerinnen und Schüler gefördert. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen.

Rätschenmühle e.V. Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen/Steige, Fon: 07331-42220, Alle Infos und Tickets unter: www.raetsche.com

Programmübersicht

Sa. 11.6, 15.00 Uhr Solidaritätskonzert für die Ukraine

Do. 23.6., 19.00 Uhr Jazz@Night – JazzOpen – OpenAir

Sa. 25.6, 12.30 Uhr Markt – Warentauschtag

Do. 30.6 19.00 Uhr – Querformat – Ausbildungswerkstatt Luxor

So. 3.7. 12.00 Uhr Internationales Festival

So. 3.7. 18.00 Uhr Konzert Café con Leche

Fr. 8.7. 19.00 Uhr Konzert Rico y Sabroso

So. 17.7. 15.00 Uhr Familienveranstaltung – Topolino-Figurentheater

Sa. 6.8. 19.00 Uhr Konzert – Gracefire

Fr. 12.8. 19.00 Uhr Konzert - Crimestop

Mi .17.8. 19.00 Uhr Konzert – Berlin 21 – Streetworkers featuring Tamir Cohen

Fr. 2.9. 19.00 Uhr Konzert – bölter.

Fr. 9.9. 19.00 Uhr Konzert - Heinz Ratz und das Lümmelmobil & Werner Dannemann – »Rebellion der Gärten«