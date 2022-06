Thermalbad Überkingen – Mehr als 600 Jahre Heilkraft

Im ThermalBad Überkingen können die Besucherinnen und Besucher so richtig die Seele baumeln lassen, die wohltuende Wirkung der heilenden Quellen genießen und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun. Auch ein Besuch in der original »Totes-Meer-Salzgrotte« bietet positive Effekte für Körper und Geist: Bei beruhigender Musik und angenehmer Beleuchtung kann man dem Alltag entfliehen und entspannen. Und die Saunalandschaft mit Dampfbad macht den Wellness-Aufenthalt im ThermalBad Überkingen perfekt.

Eintauchen in ständig sprudelndes Thermalwasser, den Alltag hinter sich lassen, zur Ruhe kommen, wieder auftanken... Hier gibt es echtes Wohlfühl-Ambiente! Inmitten der Schwäbischen Alb, umgeben von imposant aufsteigenden Buchenwäldern und Wacholderheiden, Streuobstwiesen und Felsformationen liegt das ThermalBad Überkingen. Die 25 Wanddüsen und Sprudeleinrichtungen in verschiedenen Höhen sind ständig im Einsatz: Das heilende Wasser entfaltet seine wohltuende Wirkung und verwöhnt die Gäste mit einer sanften und belebenden Massage vom Fuß- bis zum Nackenbereich. Nach einer Minute wird zur nächsten Düse bzw. Sprudeleinrichtung gewechselt – so kann man 25 Minuten Körpermassage genießen!

Das Bad Überkinger Thermalwasser ist stark mineral- und kohlensäurehaltig und seit dem 12. Jahrhundert für seine herausragende Qualität bekannt. Im Jahre 1415 wurde es erstmals urkundlich genannt. Seine wertvollen Inhaltsstoffe und die wohltuende Wärme von 35 bis 36 °C verbessern die Durchblutung der Haut und erhöhen den Stoffwechsel im Bindegewebe und in den Gelenken. Verspannungen und Schmerz können positiv beeinflusst werden.

Pro Stunde werden 19.000 Liter unverbrauchtes, energiereiches Thermalwasser aus den Quellen »Otto 1+2«, welche direkt im Bad Überkinger Kurpark entspringen, in das Becken gespeist. Durch diese hohe Quellschüttung gelingt es, das Beckenwasser zweimal täglich komplett zu erneuern! Die Badegäste profitieren somit stets von der vollen Heilkraft.

Das perfekte Entspannungserlebnis bietet auch ein Besuch der exklusiven Saunalandschaft. Die finnische Kurpark-Chalet-Sauna (85 bis 90˚C) befindet sich im Außenbereich. Die Liegewiese lädt zum Nahtlos-Bräunen ein und erfreut Saunagänger und Sonnenanbeter zugleich. Die Kahlenstein-Aroma-Sauna (55 bis 60 ˚C) besticht durch die ergonomisch geformten Sitzbänke und den freien Blick zum Michelberg. Ätherische Öle wirken über sanfte Dampfzugaben wohltuend und anregend auf Atmung und Haut. Täglich finden die Duftaufgüsse statt – stündlich ab 10 Uhr bis eine Stunde vor Schluss.

Im Brunnensteig-Dampfbad (40 bis 55 ˚C) beträgt die Luftfeuchtigkeit ca. 80 bis 100 Prozent. Das Dampfbad-Klima wird durch die Erzeugung von übersättigtem Wasserdampf über eine Kristallschale erreicht. Hier kann man bei LED-Sternenhimmel und harmonischem Farbspiel zur Ruhe kommen. Die ideale Kombination von Wärme und Feuchtigkeit entkrampft, reinigt, pflegt und entspannt. Insbesondere bei Atemwegserkrankungen hilft das Dampfbad die Beschwerden zu lindern.

Die Saunalandschaft mit Liegewiese lädt zum Entspannen ein

Immer mittwochs ab 16 Uhr gibt es in der gesamten Saunalandschaft die spezielle Damensauna: Tolle Aufgüsse, wechselnde geschmeidige Salz- oder Zuckerpeelings, hautpflegender Saunahonig, feuchtigkeitsspendende Gesichtsmasken und leckere Drinks sind die Zutaten für einen entspannten Mädelsabend.

Die Perfekte Auszeit vom hektischen Alltag bietet aber auch die original »Totes-Meer-Salzgrotte«. Hier genießt man Entspannung pur! Die wohltuenden Eigenschaften der Salzgrotte in Kombination mit sanften Licht- und Klangeffekten wirken positiv auf Körper und Seele. Auch für Kinder eignet sich ein Besuch. Im Gegensatz zum Berg- bzw. Steinsalz, verfügt das Salz aus dem Toten Meer über eine hohe Löslichkeit und reichert die Luft wesentlich stärker mit wertvollen Ionen an, welche energetisch und stimulierend auf den Körper wirken können. Die Raumfeuchtigkeit liegt bei maximal 50 Prozent und die Raumtemperatur beträgt angenehme 22 °C. Rund 8.500, in einem speziell patentierten Verfahren hergestellte, naturreine Salzziegel wurden an den Salzgrottenwänden und im Fußbodenbereich verarbeitet. Eine zusätzliche Klimatisierung sorgt für ein angenehm frisches Raumklima.

Die Aufenthaltsdauer in der Salzgrotte beträgt 45 Minuten. Zum Schutz des Salzes darf die Salzgrotte nur in trockener Kleidung mit ausgehändigten Überschuhen betreten werden. Bei Entspannungsmusik und angenehmen Lichteffekten können die Gäste sich auf den bequemen Liegen zurücklehnen. Gerne erhalten sie auch eine flauschige Decke zum Zudecken. Einlass ist jeweils zur vollen Stunde. Um eine Anmeldung an der Rezeption 15 Minuten vor dem Termin wird gebeten.

Um die Salzgrotte zum Wunschtermin besuchen zu können, wird um eine Terminreservierung unter Telelfon: 07331 61087 gebeten. Hochwertige Salzprodukte und -lampen können vor Ort im Shop erworben werden.

ThermalBad Überkingen, Am Kurpark 1, 73337 Bad Überkingen, Fon: 07331-61087,

www.thermalbad-ueberkingen.de