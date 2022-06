Beim Wein-Musketier in Göppingen und Salach findet man pure Genussmomente in geselliger Atmosphäre. Verkostet und angeboten werden erlesene Weine von Winzern, die umweltbewusst und handwerklich arbeiten.

Weinladen und Eventlocation

In den Wein-Depots in Göppingen und Salach können die Gäste den Alltag hinter sich lassen und in offener Atmosphäre auf Entdeckungstour gehen, Neues ausprobieren, Leidenschaft entwickeln und sich dabei stets persönlich beraten lassen!

Wein-Musketier Göppingen

Das umfangreiche Sortiment von Wein-Musketier lässt keine Wünsche offen: Hier gibt es Weine von Winzern aus Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal, die handwerklich und umweltbewusst arbeiten.

Hier findet man entspannten Umgang mit Wein, interessante Gespräche und vergnüglichen Austausch von individuellen Erfahrungen. Weinproben sind in den Depots jederzeit während der Öffnungszeiten möglich!

Feste feiern leicht gemacht: Der neu gestaltete Seminar- und Eventlocation-Bereich in Salach, der fließend in den Weinladen übergeht, bietet ideale Rahmenbedingungen mit besonderem Ambiente für Geburtstage, Weihnachtsfeiern, Betriebsfeiern, Taufe, Kochtreffs, Hochzeiten oder Junggesellenabschiede bis zu 35 Personen. Gerne berät das Team von Wein-Musketier in einem persönlichen Gespräch vor Ort oder telefonisch.

Seit 2004

Wein-Musketier: das sind passionierte Weinfreunde aus dem Süden Deutschlands. Und sie verkaufen ihre Weine in zwölf eigenen Weinläden in Baden, Württemberg und Bayern sowie im Webshop. Das Team verkostet gemeinsam und entscheidet in der Runde, welche Weine eingekauft werden. In der Gruppe nutzt Wein-Musketier die Stärken und Fähigkeiten jedes Einzelnen, um in professionellen Verkostungen Weine zu finden, die den eigenen Erwartungen an Qualität und Individualität entsprechen. Das Team verlässt sich dabei auf seine jahrelange Erfahrung und orientiert sich an den Wünschen der Kunden. Leitlinie dabei ist die sinnliche Wahrnehmung.

Was Inhaber Michael Lehmann und seinem Team bei der Auswahl besonders am Herzen liegt, sind Weine aus handwerklicher Herstellung. Wein-Musketier engagiert sich für Winzer aus Europa, die umweltbewusst und nachhaltig arbeiten. Ziel ist es, Winzerinnen und Winzer zu vertreten, die ihre Arbeit als Handwerk verstehen. Kleine Häuser, Individualisten, Visionäre aber auch Traditionalisten, Weinbauern mit Liebe und Verantwortungsbewusstsein ihrem Stück Erde gegenüber, sind die bevorzugten Partner. Dort werden die Weine direkt eingekauft, meistens exklusiv.

Umweltbewusstes und nachhaltiges Handeln sind selbstverständlich. Das ist die Grundlage dafür, warum der Wein-Musketier sich gegen Weine aus Übersee im Sortiment entschieden hat und warum er eine große Auswahl an Bag-in-Box-Weinen anbietet.

Bag in Box: Die optimale Verpackung

Der Bag in Box (abgekürzt BIB) ist eine geniale Verpackung für Wein. Der Weinschlauch ist ein mit Wein gefüllter, vakuumverpackter Kunststoffschlauch mit Zapfhahn in einem Karton.Die Vorteile sind bemerkenswert: umweltfreundlich, praktisch, unkompliziert in der Handhabung, nachhaltig und problemlos recycelbar, platzsparend sowie sicher beim Transport und in der Aufbewahrung, um nur einige Stichpunkte zu nennen. Außerdem steigert BIB die Haltbarkeit: Der Patenthahn erlaubt täglich zu zapfen, ohne dass der Inhalt dabei mit Sauerstoff in Berührung kommt. Nach Anbruch des Weins kann glasweise bis zu sechs Wochen ohne Qualitätsverlust gezapft werden: Weiß-, Rosé- und Rotwein können parallel geöffnet sein und jeder trinkt nach seinem Gusto.

Mit all diesen Pluspunkten sind Weinschläuche optimal geeignet für Familien, Paare, Singles und Senioren, die gerne Wein genießen, Kosten sparen und nicht auf Qualität verzichten möchten. Weinschläuche sind außerdem 100 Prozent reisetauglich! Sie sind geniale Begleiter zur Mitnahme im Camping-Bus, im Wohnmobil, auf dem Segelschiff oder auf der Berg- und Skihütte. Und nicht zu vergessen: Ein Wein im Weinschlauch ist die Patentlösung für Feste und Partys!

Laden und Eventlocation Salach

An alle Gastronomen: Weinschläuche eignen sich optimal für den täglichen Schoppen- oder Hauswein in der Gastronomie! Und zum Thema Nachhaltigkeit: Laut Untersuchungen aus den USA spart eine Fünf-Liter Bag in Box 55 Prozent Co2-Emissionen im Vergleich zu traditionellen Glasflaschen. Durch geringes Gewicht und wenig Platzbedarf wird ab dem ersten Verladen beim Transport Treibstoff und Co2 gespart.

Fairness, Nachhaltigkeit, Qualität

Umweltschonender, nachhaltiger Anbau und Vinifizierung der Weine sind Kriterien, nach denen die Winzer ausgesucht werden. Doch Nachhaltigkeit hört hier nicht auf. Selbstreflexion und Kontrolle der Arbeit stärken das Sortiment und das Selbstverständnis. Ehrlichkeit, Offenheit, Verlässlichkeit, Fairness und der Wille zur Qualität sind Eigenschaften, an denen sich der Wein-Musketier messen lassen will – von den Lieferanten, vom eigenen Team und von den Kunden.

Die Kunst des Wein-Schenkens

Bei der Vielfalt des Weinangebots ist die Auswahl des passenden Weins für ein Geschenk eine echte Herausforderung. Der Wein-Musketier möchte hier seine Erfahrungen mit den Gästen teilen, damit es ihnen leichter fällt, die richtige Wahl zu treffen. Dazu gibt es zunächst zwei Fragen: Wen möchte man mit Wein beschenken? Welches Budget hat er oder sie für das Weingeschenk?

Um diesen Fragen gerecht zu werden, wurden ein paar Vorschläge für Weingeschenke zusammengestellt: Weingeschenke zu unterschiedlichen Anlässen für diverse Personengruppen in unterschiedlichen Preisklassen. Wer sich persönlich beraten lassen möchten, kann eine Email mit seinem Anliegen schreiben. Der Wein-Musketier unterstützt gerne.

Hauseigene Veranstaltungen und Seminare in Salach

Die hauseigenen Genuss-Seminare beim Wein-Musketier in Salach bieten eine Verbindung von interessantem Weinwissen und genussvollen Verkostungsproben. Die Vielseitigkeit lässt kaum Wünsche offen und das Team vom Wein-Musketier ist immer bestrebt, Jahr um Jahr neue Highlights zu kreieren. Ob italienischer Abend, Gin-Tasting oder Grill & Chill, bei dem Sommerweine mit leckeren Grillspezialitäten kombiniert werden: Hier findet jeder sein passendes Event, um die Vielfalt des Weins zu erkunden und in vollen Zügen zu genießen. Beim Sensorik-Weinseminar etwa entdecken die Gäste Wein mit allen Sinnen: Sehen, Hören, Fühlen… und natürlich vor allem: Riechen und Schmecken. Und bei der Wein-Europareise geht es auf Tour durch die unterschiedlichen Weinländer und -anbaugebiete unseres Kontinents. Nähere Informationen zu allen Genuss-Seminaren sowie der Prüfung von Verfügbarkeiten gibt es auf der Webseite vom Wein-Musketier.

Laden und Eventlocation Salach

Wein-Abo beim Wein-Musketier

Mit dem neu eingeführten Wein-Abo ermöglicht der Wein-Musketier ab sofort, die Wein-Neuerscheinungen und Folgejahrgänge des »Weine für Freunde«-Sortiments zu Hause in gemütlicher Atmosphäre zu probieren. Für 22,00 Euro erhält man selbst oder der Beschenkte monatlich eine erlesene Auswahl (zwischen einem und drei unterschiedlichen Weinen) von leckeren Weiß-, Rosé- oder Rotweinen aus Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Österreich oder Deutschland mit ausführlichen Weinbeschreibungen.

Maßgefertigte und Persönliche Weinprobe zu jedem Anlass

Ganz privat: Wie wär‘s, den Geburtstag mit Freunden in einem außergewöhnlichen Ambiente zu feiern? Den Gästen ein amüsantes und kurzweiliges Programm bieten, dabei viel Spaß haben ohne Stress mit den Vorbereitungen? Dann ist die »Weinprobe nach Maß« die richtige Wahl.

Für die Firma: Ist eine Firmenfeier geplant, die zur Teamarbeit motiviert und den Zusammenhalt stärkt? Oder es wird ein Jubiläum gefeiert? Vielleicht soll es auch nur der passende Ort für eine Weihnachtsfeier sein, die allen Spaß machen soll?

Super als Geschenk: Wer kennt das Problem nicht? In Zeiten, in denen jeder schon fast alles hat, stellt man sich öfter die Frage: mit welchem Geschenk kann ich dieser oder jener Person eine große Freude bereiten? Oder wird möglicherweise ein gemeinsames Geschenk für einen Kollegen oder Freund gesucht, an dem sich mehrere Personen beteiligen? Der Tipp für diese Fälle: Gemeinsame Zeit zu verschenken, begleitet von dem unterhaltsamen und kurzweiligen Thema Wein, ist immer eine gute Idee.

Der Zauberkoffer

Der Zauberkoffer ist voll mit verschiedensten Themen, die für eine persönliche ‚Weinprobe nach Maß‘ angeboten werden. Hier nur ein paar Beispiele: Weinreise Europa, Urlaubserinnerungen mit Weinen aus Italien, Tapas und spanischer Wein, Deutschland – eine Wein- und Genusstour, Portugals unbekannte Weinschätze, Frankreichs Klassiker, Grüße aus Neptuns Garten – Weine zu Fisch und Meerestieren, Wein & Käse, Streifzug durch Bordeaux, Alles, was prickelt: Prosecco, Cava, Crémant und Champagner, Rund um Rosé, die Vielfalt von Roséweinen entdecken, Weine aus dem Paradies Südfrankreich, Traumweine vom Gardasee, Basiswissen für Weinfreunde, Rebsortenvielfalt und Sensorik, Kaminweine – eine Premium-Selektion und noch viel mehr...

Weinprobe nach Maß

Das Team vom Wein-Musketier stellt gemeinsam mit seinen Kunden eine Wunschweinprobe zusammen. Thema, Zeitrahmen, Personenanzahl und Kosten werden nach individuellen Vorstellungen abgestimmt. Die Veranstaltung kann entweder direkt im Geschäft Salach oder an einem Ort eigener Wahl stattfinden.

Wein-Musketier Göppingen, Hohenstaufenstraße 33, 73033 Göppingen, Fon: 07161-1564830, michael.lehmann@weinmusketier-goeppingen.de, www.weinmusketier-goeppingen.de

Wein-Musketier Salach, Eislinger Straße 66, 73084 Salach, Fon: 07162-305531, mail@weinmusketier-salach.de, www.weinmusketier-salach.de