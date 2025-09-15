Zwischen Gleisen und Geschichte – 175 Jahre Geislinger Steige beim Kulturherbst, 19.09. bis 19.10.25

Der Geislinger Kulturherbst ist seit über einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil des städtischen Kulturlebens und zieht jedes Jahr tausende kulturinteressierte Besucher an. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto: »175 Jahre Geislinger Steige. Eisenbahn, Aufbruch, Industrialisierung. Der Weg in die Moderne.« Zum diesjährigen Kulturherbst wurde ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Die Eröffnung findet am 19. September in der Rätsche statt und bietet ein besonderes »Klangabenteuer«. Die Klangforscher Andreas Usenbenz aus Ulm und Peter Schubert aus Geislingen, gemeinsam bekannt als »auvikogue«, präsentieren ihr Projekt Maschinenfabrik in überarbeiteter Fassung. Ursprünglich 2015 als multimediale Live-Performance entwickelt, versteht sich Maschinenfabrik als Hommage an Daniel Straub – Mitbegründer der WMF und eine zentrale Figur der Geislinger Industrialisierung. Das Gesamtprogramm des Kulturherbstes umfasst Wanderungen, Führungen, Film- und Theateraufführungen sowie Konzerte. Ein besonderes Highlight ist am 27. September das Theaterstück »Daniel Straub – und die Geislinger Steige« der Theatergruppe Obere Roggenmühle, indem Stück liegt ein besonderer Fokus auf der Geschichte rund um den Bau der Geislinger Steige. Musikalisch geht es am 29. September weiter mit einem Auftritt von Michael Zachcial. Der preisgekrönte Sänger, Gitarrist, Liedforscher und Kabarettist widmet sich frühen Eisenbahnliedern des 19. Jahrhunderts. Sein Programm erzählt von den Menschen,viel die mit dem »Stahlroß« unterwegs waren, und von den Arbeitern, die die Eisenbahnstrecken verlegten – eine musikalische Reise durch nahezu 200 Jahre Geschichte.

Geislinger Kulturherbst, Fr. 19. September bis So. 19. Oktober, verschiedene Veranstaltungsorte, Geislingen, alle Infos, Tickets & Termine: kulturherbst-geislingen.de