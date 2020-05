﻿﻿Kreissparkasse Heilbronn verdoppelt Spenden für Vereine

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie treffen auch viele Vereine und gemeinnützige Organisationen. Die Kreissparkasse Heilbronn hat ihr kurzfristig aufgelegtes Förderprogramm »HIER und DA! Für Euer Engagement!« auf insgesamt 100.000 Euro verdoppelt. Anträge sind nicht mehr möglich.

Aufgrund der Corona-Krise kämpfen zahlreiche Vereine und gemeinnützige Organisationen um ihre Existenz. Denn Verwaltungs- und Betriebskosten fallen weiter an, während durch die Absage von Veranstaltungen und Vereinsfesten jedoch fest eingeplante Gelder in den Etats fehlen.

Deshalb stellte die Kreissparkasse Heilbronn im Rahmen ihres neu geschaffenen Förderprogramms »HIER und DA!« zunächst 50.000 Euro zur Verfügung, um Vereinen und gemeinnützigen Organisationen schnell und unbürokratisch pauschal mit je 1.000 Euro zu helfen. Doch die riesige Nachfrage zeigte schnell, wie hoch der Bedarf in Stadt und Landkreis Heilbronn ist. Deshalb hat das Institut den Betrag auf 100.000 Euro verdoppelt.

100 Vereine können sich nun freuen. »Die Arbeit, Ausrichtung und das Engagement all dieser Gruppen hat uns derart beeindruckt, dass wir spontan unsere Hilfen auf 100.000 Euro erhöht haben«, sagt Ralf Peter Beitner, Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Heilbronn. »Vereine leisten einen wichtigen Beitrag für das soziale und kulturelle Leben in der Region. Das müssen wir einfach unterstützen«, so der Kreissparkassenchef weiter. »Es gehört zur DNA der Kreissparkasse Heilbronn als kommunal getragenem Institut, sich auf vielfältige Weise in Sachen Sport, Bildung und Soziales sowie Kunst- und Kultur zu engagieren.«

Weil der Fördertopf aber bereits aufgebraucht ist, wurde das Hilfsprogramm geschlossen.