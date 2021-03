1250 Jahre Neckarsulm – »Vollerleben«

Weltoffen, vielfältig, selbstbewusst und voller ­Leben – die Stadt Neckarsulm feiert ihre Stärken und ihr Selbstverständnis beim 1250. Stadt-­jubiläum im kommenden Jahr. Mit einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm und vielen ­integrativen und interaktiven Aktionen will die Stadt das Jubiläumsjahr zelebrieren und dabei die Vielseitigkeit und Lebensqualität von Neckarsulm hervorheben.

Unter dem Jubiläumsslogan »1250 Jahre VOLLERLEBEN« feiert die Stadt Neckarsulm das Stadtjubiläum mit einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm. Einen schnellen und benutzerfreundlichen Überblick über die im Jubiläumsjahr geplanten Aktionen und Veranstaltungen bietet die eigens gestaltete Jubiläums-Homepage unter www.1250-jahre-neckarsulm.de.

Zentrale Veranstaltung des Stadtjubiläumsjahres ist das Festwochenende am 10. und 11. Juli im Jahr 2021. Am 10. Juli 771 erschien der Name Neckarsulm zum ersten Mal in einer Schenkungsurkunde, die im sog. Lorscher Kodex dokumentiert ist. Im Jahr 2021 fällt dieses historische Datum auf einen Samstag. Anlass für die Neckarsulmer Bürgerinnen und Bürger, mit Freunden und Gästen aus den Partnerstädten und der Region das Selbstbewusstsein Neckarsulms zu feiern. Inwieweit sich die Corona-Pandemie auf das Jubiläumsjahr auswirken wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen. Die Stadt wird das Stadtjubiläum aber in jedem Fall feiern und das Programm an das jeweils aktuelle Pandemiegeschehen anpassen. Vorsorglich werden bereits kleinere Veranstaltungsformate eingeplant. Zu den integrativen Jubiläumsaktionen für die ganze Bevölkerung gehört das Projekt »1250 Neckarsulmer Bilder« in Zusammenarbeit mit der Neckarsulmer Künstlerin Evi Böhringer-Kerner. Neckarsulmer Bürger können sich beteiligen, indem sie ihre Lieblingsbilder und Ansichten der Stadt, ihre Lieblingsaktivitäten in Neckarsulm oder außergewöhnliche Motive einsenden. Die ausgewählten Bilder werden in einer besonderen öffentlichen Kunstinstallation präsentiert.

Weiterhin geplant ist ein Jubiläums-Theaterstück,das in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Kreatief e.V. entsteht. Um das Stadtjubiläum musikalisch zu begehen, soll das Ganzhorn-Lied »Im schönsten Wiesengrunde« unter Mitwirkung von Musikern und Sängern neu erklingen. Auch die Bürgerinnen und Bürger erhalten die Möglichkeit, sich an dem Jubiläumsprogramm zu beteiligen und zu beweisen, dass die Stadt voller Leben steckt. Die Teilnehmer sind eingeladen, das bekannte Volkslied von Wilhelm Ganzhorn musikalisch neu zu interpretieren.

Nicht zuletzt bieten auch die städtischen Kultureinrichtungen wie das Deutsche Zweirad- und NSU-Museum, der Weinbauverein und die Jungwinzer oder die Initiative RadKULTUR zum Jubiläum besondere Aktionen, Angebote oder Veranstaltungen an. Alle Angebote im Überblick sind auf der Jubiläums-Homepage der Stadt Neckarsulm abrufbar.

