15-Jähriger in Güglingen erstochen – Haftbefehl für älteren Bruder

29.01.2020

Dem 17 Jahre alten Täter wurde inzwischen ein Haftbefehl durch eine Richterin des Amtsgerichts Heilbronn ausgestellt. Er befindet sich derzeit noch im Krankenhaus und steht unter ständiger Bewachung, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sobald sich der Gesundheitszustand verbessert hat werde man ihn in ein Gefängnis verlegen. Der Vater der Jungen gilt inzwischen als Zeuge. Laut Informationen der Bildzeitung soll er auch per Notruf die Polizei verständigt haben. Zudem gibt es, ebenfalls nach Informationen von bild.de, neue Erkenntnisse zum Tathergang. So soll der zwei Jahre ältere Bruder seinen jüngeren Bruder angegriffen und getötet haben. Der Vater soll dazwischen gegangen sein, wurde aufgrund dessen jedoch selbst schwer verletzt.

Für die Menschen in Güglingen und in der Region ist dies ein Schock. Besonders die Schulklasse des 17-Jährigen erfährt psychologische Unterstützung durch die Schulsozialarbeit und den Schulpsychologischen Dienst des Staatlichen Schulamtes Heilbronn. Der Täter besuchte die Realschule in Güglingen.

28.01.2020

Nach dem zweiten Familiendrama, welches sich innerhalb weniger Stunden am vergangenen Wochenende in Baden-Württemberg ereignete liegen weitere Informationen vor. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Heilbronn auf Anfrage hin sagte, halte man den 17 Jahre alten Bruder für den mutmaßlichen Täter. Er befinde sich im Krankenhaus, sei jedoch vorläufig festgenommen worden. Der Vater der beiden Jungen sei mittlerweile zwar ansprechbar, habe sich jedoch noch nicht bei den Ermittlern zu den Geschehnissen geäußert.

Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Heilbronn außerdem in einer Pressemitteilung mitteilten, muss es auf dem Hof in Güglingen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Einer der drei Beteiligten habe daraufhin wohl den Notruf gewählt.

Auf die Veröffentlichung des Obduktionsberichts warte man nach einem Polizeisprecher noch.

27.01.2020

Nur einige Stunden nach dem Angriff eines 26-jährigen Deutschen in Rot am See auf dessen Familie ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag eine weitere Tragödie im baden-württembergischen Güglingen.

Auf einem Hof bei Güglingen wurden ein 54-Jähriger Vater und seine beiden Söhne im Alter von 15 und 17 Jahren mit Stichverletzungen aufgefunden. Die Polizei wurde in der Nacht über einen anonymen Notruf über den Vorfall in Kenntniss gesetzt. Für den 15-jährigen Jungen kam allerdings jede Hilfe zu spät. Nun gilt der 17 Jahre alte Bruder als Tatverdächtiger. Laut »Stuttgarter Nachrichten« habe der Vater versucht dazwischen zu gehen und wurde daraufhin ebenfalls schwer verletzt.

Erklärung der Ermittler im Wortlaut:

»Dem 17-Jährigen, der nach dem Tötungsdelikt in Güglingen in der Nacht auf Freitag mit schwersten Verletzungen in einem Krankenhaus liegt, wurde heute Nachmittag in der Klinik die vorläufige Festnahme erklärt. Er steht im dringenden Tatverdacht für den Tod seines 15-jährigen Bruders verantwortlich zu sein.

Der Leichnam des Getöteten wurde noch am Wochenende obduziert. Derzeit warten die Ermittler auf den Obduktionsbericht. Der 17-jährige Tatverdächtige sowie auch sein Vater befinden sich weiterhin in Krankenhäusern. Der 54-Jährige gilt als Geschädigter und hat sich den Beamten gegenüber bislang nicht zu der Tat geäußert. Inzwischen abgeschlossen sind die Ermittlungen am Tatort. Dort wurde zahlreiche Spuren gesichert. Diese werden jetzt durch die Kriminaltechniker ausgewertet. Weitere Details zu den Geschehnissen können derzeit aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden.«