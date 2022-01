20. Heilbronner Trollinger Marathon findet am 8. Mai 2022 statt

Die Läufer der Region und darüber hinaus fiebern dem Datum 8. Mai 2022 bereits entgegen: denn an diesem Sonntag soll der Trollinger Marathon Sportler wieder durch Heilbronn, die Weinberge und durch schmucke Ortszentren vieler Landkreisgemeinden führen. Um in der pandemischen Lage möglichst flexibel zu bleiben, bieten die Veranstalter eine risikofreie Variante der Anmeldung an. Läufer können sich ab sofort online einen Startplatz sichern, die Teilnahmegebühr wird jedoch erst eingezogen, wenn durch die entsprechende Verordnung sicher absehbar ist, dass der Lauf regulär stattfinden kann.

„Wir sind zuversichtlich, dass der Lauf in diesem Jahr wieder stattfinden kann und freuen uns gemeinsam mit den Läufern schon jetzt auf den 20. Trollinger Marathon, wie wir ihn kennen und lieben“, blickt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH optimistisch ins Frühjahr.

Schnell sein lohnt sich!

Neben Spaß und Ausdauer geht es beim Trolli vor allem um Geschwindigkeit. Und das ist auch schon bei der Anmeldung so. Wer besonders günstig an den Start will, sollte sich beeilen. Denn bis zum 31. Januar 2022 gilt der Einstiegspreis von 27 Euro (10-km-Lauf), 32 Euro (Halbmarathon) bzw. 42 Euro (Marathon). Der offizielle Meldeschluss für alle Wettbewerbe ist am 21. April.

Neu: der 10-km-Lauf

Zum ersten Mal kann man sich als Läufer beim Trollinger Marathon für eine Distanz von 10 Kilometern anmelden. Auch Walker und Nordic Walker starten künftig auf der 10-km-Distanz, welche somit die 14,4 km-Distanz ersetzt. „Der 10er ist grundsätzlich eine sehr beliebte Distanz bei Läufern, das haben uns auch Trolli-Teilnehmer immer wieder signalisiert. Diesem Wunsch wollten wir nachkommen“, erklärt Holger Braun, Projektleiter des Trollinger Marathons bei der Heilbronn Marketing GmbH.

Distanzen

Sowohl die Marathon- als auch die Halbmarathondistanz sind Rundkurse mit Start und Ziel am Heilbronner Frankenstadion. Für Läufer, Walker und Nordic-Walker wird die neue 10-km-Distanz angeboten. Auf der Marathonstrecke findet zusätzlich ein Staffelwettbewerb statt.

Preise

Es gibt wieder viele Auszeichnungen und Preise. So wird beispielsweise der Läufer mit dem originellsten Kostüm geehrt. Auch die Meisterschaft der Region Heilbronn-Franken findet wieder statt.

Organisation und Anmeldung

Im Organisationspreis für die Erwachsenen ist unter anderem das Veranstaltungs-Funktionshirt, eine Flasche Trollinger-Marathon-Wein, die personalisierte Startnummer und eine Finisher-Medaille.

Online-Anmeldung

Zur Online-Anmeldung sowie zu allen wichtigen sportlichen und organisatorischen Informationen rund um das Laufereignis geht es unter unter www.trollinger-marathon.de.