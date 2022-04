20. Trollinger Marathon – es wird wieder gelaufen

Die Läufer der Region und darüber hinaus fiebern dem Datum 8. Mai 2022 bereits entgegen: denn an diesem Sonntag soll der Trollinger Marathon ­Sportler wieder durch Heilbronn, die Weinberge und durch schmucke Ortszentren vieler Landkreisgemeinden führen. Für die 20. Ausgabe wird der »Trolli« allerdings nur auf die Halbmarathonstrecke und die neue 10-Kilometer-Strecke gehen. ­Änderungen gibt es auch bei dem Anmeldungsverfahren.

Um in der pandemischen Lage möglichst flexibel zu bleiben, bieten die Veranstalter eine risikofreie Variante der Anmeldung an. Läufer können sich online einen Startplatz sichern, die Teilnahmegebühr wird jedoch erst eingezogen, wenn durch die entsprechende Verordnung sicher absehbar ist, dass der Lauf regulär stattfinden kann. »Wir sind zuversichtlich, dass der Lauf in diesem Jahr wieder stattfinden kann und freuen uns gemeinsam mit den Läufern schon jetzt auf den 20. Trollinger Marathon, wie wir ihn kennen und lieben«, blickt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH optimistisch ins Frühjahr.

Eine große Herausforderung stellt allerdings das Finden von ehrenamtlichen Helfern für die Streckensicherung und Verpflegung bei den Vereinen und in den Kommunen im Stadt- und Landkreis Heilbronn dar. Gleichzeitig blieb die

Anmeldezahl bei einem der beliebtesten Landschaftsläufe Deutschlands mit 221 Marathonläufern bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Tägliche Abmeldungen von Läufern aufgrund von Trainingsrückständen und immer noch große Unsicherheiten zum Gesamtrahmen des Laufes, haben beim Württembergischer Leichtathletik-Verband e.V. (WLV) und der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) zur Entscheidung geführt, in diesem Jahr nur auf die Halbmarathonstrecke und die neue 10-Kilometer-Strecke zu gehen. Ebenfalls stattfinden sollen die Kinderläufe.

»Bei perspektivisch maximal 300 bis 400 Marathonläufern steht es derzeit in keinem Verhältnis, die Laufstrecken auf öffentlichen Straßen im Zabergäu über Stunden zu sperren und auch Ordnungs- und Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr und DRK bei deren mannigfaltigen Aufgaben zu binden«, rechtfertigt Steffen Schoch die Entscheidung. Auch die Bürgermeister Klaus-Peter Waldenberger aus Lauffen, Volker Schiek aus Nordheim und Thomas Csaszar aus Brackenheim haben großes Verständnis für diese Entscheidung, auch wenn der Lauf in diesem Jahr nicht mehr durch ihre Kommunen geht. Alle hoffen auf das Jahr 2023 und haben die Unterstützung ihrer Helfer auch an anderer Stelle der Strecke zugesagt.

Trotz der Einschränkungen wird es auch in diesem Jahr wieder viele Auszeichnungen und Preise geben. So wird beispielsweise der Läufer mit dem originellsten Kostüm geehrt. Auch die Meisterschaft der Region Heilbronn-Franken findet wieder statt. Der offizielle Meldeschluss für alle Wettbewerbe ist am 21. April.

20. Heilbronner Trollinger Marathon, Sonntag, 8. Mai 2022, Start und Ziel am Heilbronner Frankenstadion, Infos und Online-Anmeldung unter www.trollinger-marathon.de