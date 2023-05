21. Heilbronner Trollinger Marathon: Alle Ergebnisse

18 Grad, einen Mix aus Sonne und Wolken – also eigentlich perfekt Wetterbedingungen zum Start des 21. Heilbronner Trollinger Marathons, den die Marathon-Läuferinnen und -Läufer um 8:45 Uhr eröffneten. Als sich dann aber am Vormittag die Sonne den Weg durch die Wolken bahnte, kam manch einer auf der Strecke doch ganz schön ins Schwitzen. Fast 1.400 Kinder und Jugendliche waren bereits am Samstag, 6. Mai an den Start gegangen und haben dem Trollinger Marathon mit dieser Teilnehmerstärke einen Rekord beschert. Mit Medaillen behängt und glücklich strahlend ging der Nachwuchs vom Feld. Auch der Sonntag endete mit vielen zufriedenen Gesichtern bei Läuferinnen und Läufern wie bei den Veranstaltern.

„Man bekommt richtig Lust hier mitzulaufen“, sagte Oberbürgermeister Harry Mergel am Sonntagmorgen in der Badstraße, wo er mit den Heilbronner Käthchen zusammen den Startschuss für insgesamt 4.370 Läuferinnen und Läufer an diesem Tag gab. „Wir sind froh, dass die angekündigten Gewitter sich verzogen haben“, sagte Dr. Ariane Pakaki-Buchner vom veranstaltenden Leichtathletikverband Kreis Heilbronn und berichtete: „Am gestrigen Samstag beim Mini Trolli war das Wetter ideal.“ Sie versprach, dass man das Kontingent an Startplätzen für Kinder im nächsten Jahr erweitern werde, nachdem dieses Jahr aus organisatorischen Gründen gar nicht alle Anmeldewünsche berücksichtigt werden konnten.

Steffen Schoch, Geschäftsführer der ausrichtenden Heilbronn Marketing GmbH (HMG) freut sich Jahr um Jahr über den großen Gemeinschaftsgeist, der beim Trolli zu spüren sei. „Kollegen, Freunde und Familien laufen zusammen, oder feiern die Läuferinnen und Läufer entlang der Strecke – das ist einfach immer wieder ein wunderschönes Erlebnis in Heilbronn und der ganzen Region“, findet er. Einen „riesigen Dank“ an die rund 900 Helferinnen und Helfer, der mit ebenso viel Gemeinschaftssinn und Teamgeist den Trolli zu dem machen, was er heute wieder war, „ein gelungenes Breitensport-Event, bei dem jeder Spaß hat“, sprach HMG-Projektleiter Holger Braun am frühen Nachmittag aus.

Sportliche Ergebnisse

Pünktlich um 8:45 Uhr starteten 384 (plus 20 Staffeln) Langstreckenläuferinnen und -Läufer, die es beim 21. Trollinger Marathon mit der Königsdisziplin aufnahmen, dem Marathon. Für den Halbmarathon, das mit Abstand größte Teilnehmerfeld mit 2.275 Startern knallte die Pistole um 10 Uhr ein zweites Mal, bevor um 10:45 Uhr die Läuferinnen und Läufer auf die im zweiten Jahr angebotene und gut nachgefragte 10-km-Distanz (1.138 Starter) in der Badstraße an den Start gingen. Und nur kurz nachdem die Pistole für den Start der 513 Walker und Nordic Walker zum letzten Mal zu hören war, bogen bereits die sportlichen Helden dieses Tages im Endspurt auf die Zielgerade ins Frankenstadion ein.

Nach einer längeren Trolli-Pause war Kay-Uwe Müller von der TSG schwäbisch Hall/Ilshofen in diesem Jahr mal wieder in Heilbronn am Start und gewann prompt den Marathon bei den Männern. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, freut sich der erfolgreiche Sportler später auf dem Siegertreppchen. „Dafür, dass ich gerade nicht so gut trainiert bin, bin ich mit dem heutigen Ergebnis sehr zufrieden, sagt der zweite Sieger beim Halbmarathon Dustin Uhlig von der TSG Heilbronn direkt nach dem Lauf. Super zufrieden und super happy mit ihrem ersten Platz im Halbmarathon bei den Frauen ist auch TSG-Kollegin Bettina Englisch. Die Trolli-Erfahrene Brackenheimerin liebt es einfach in der Heimat zu laufen: „Wenn einen die Menschen entlang der Strecke kennen und anfeuern, dann motiviert das enorm“, sagte sie.

Ganz schön zu tun hatten die Rettungskräfte an diesem Sonntag. Die gegen Mittag dann doch recht warmen Temperaturen und die stechende Sonne waren für manchen Läufer und manch eine Läuferin eine große Herausforderung. Bis zu 130 Versorgungen wurden insgesamt vorgenommen.

Sieger Marathon (Bruttozeiten)

Frauen

1. Platz: Isabel Leibfried (TSG 1845 Heilbronn) mit 2:53:15

2. Platz: Silvia Felt (Laufen.de) mit 3:09:16

3. Platz: Maria Magdalena Veliscu (Running Frenzy/Bucuresti) mit 3:12:43

Männer

1. Platz: Kay-Uwe Müller (TSG Schwäbisch Hall/Ilshofen) mit 2:34:04

2. Platz: Michael Chalupsky (engelhorn sports team) 2:34:38

3. Platz: Marco Diehl (DVAG-Marathon) mit 2:50:59

Sieger HM (Bruttozeiten)

Frauen

Platz 1: Bettina Englisch (TSG Heilbronn) mit 1:19:30

Platz 2: Sandra Burkhardt (Team) mit 1:27:12

Platz 3: Nicole Kolper (SVGG Hischlanden) mit 1:34:00

Männer

1. Platz: Vasilii Leminskii (Münstertal Schwarzwald) mit 1:10:36

2. Platz: Dustin Uhlig (TSG 1845 Heilbronn) mit 1:12:11

3. Platz: Florian Hochuli (Tri-Team) mit 1:14:44

Sieger 10 km (Bruttozeiten)

Frauen

1. Platz: Veronica Hähnle-Pohl (TSG Heilbronn/Flein) mit 0:39:45

2. Platz: Katerina Barg (Geno Runners Schwäbisch Hall) mit 0:45:13

3. Platz: Roisin Gallagher (Munich) mit 0:47:48

Männer

1. Platz: Julian Großkopf (Team Optimove by) mit 0:33:05

2. Platz: Volker Goineau (Absolute Run Crew) mit 0:33:08

3. Platz: Matteo Kozka (Sport Union) mit 0:34:45

Schnellste Staffeln

1. Platz: Hochschule Heilbronn: Ivo Schmidbleicher, Jonte Fischer, Clmens Schober mit 2:57:16.

2. Platz: BSG Kreissparkasse Ludwigsburg: Manuel Fiedler, Markus Berger, Andreas Fiedler mit 3:03:28.

3. Platz: Die drei ???: Sara Stark, Lasse Silcher, Andreas Schöllmann mit 3:10:14.

Kinderläufe

Der bisher teilnehmerstärkste Mini Trolli mit rund 1400 Kindern und Jugendlichen war einen Tag vorher, am Samstag, ein echtes Highlight in der Heilbronner Sportwelt. 400 Meter, 800 Meter, 1,5 Kilometer und 3 Kilometer waren die Distanzen auf denen der Trolli-Nachwuchs sich beweisen konnte. Zum ersten Mal im Angebot war die kürzeste Distanz von 400 Metern, was einer Runde im Frankenstadion entspricht. Zweijährige an der Hand der Eltern, Vierjährige, die mutig alleine auf die Runde im Frankenstadion starteten und Kinder auf Schultern von Erwachsenen machten den Mix dieser neuen Disziplin aus. Ein sichtlich riesiger Spaß für alle Beteiligten auf der Strecke und auch für die mit gezückter Kamera im Zielbereich wartende Verwandtschaft. Eine Zeiterfassung bei den Kleinen gab es nicht, dafür nahm jeder Teilnehmer stolz gleich im Zielbereich seine Medaille entgegen. Ab der 800-Meter-Distanz können alle Ergebnisse online nachgelesen werden.

Alles rund um den Lauf, Ergebnisse, Finisher-Fotos und Finisher-Videos gibt es unter www.trollinger-marathon.de

Impressionen und Bilder vom Trollinger Marathon auch in der MORITZ Bildergalerie.