26.812 Euro bei Benefizgala der Bürgerstiftung im Heilbronner Weihnachtscircus

Bei der Benefizgala des Heilbronner Weihnachtscircus wurde am Sonntagabend ein besonderer Moment Wirklichkeit: Die Kinder der Heilbronner Südstadtkids nahmen in der Manege einen Spendenscheck in Höhe von 26.812 Euro entgegen. Seit 2005 stellt der Circus der Stiftung an einem Abend vor Weihnachten Eintrittskarten für eine Benefizveranstaltung zur Verfügung, die zugunsten von Kinderhilfsprojekten in Heilbronn mit Unterstützung der Heilbronn Marketing GmbH durchgeführt wird. Den Scheck überreicht Oberbürgermeister Harry Mergel an den Vorsitzenden der Heilbronner Bürgerstiftung Karl Schäuble.

In der Manege, wo normalerweise weiße Pferde, Comedians und hochkarätige Artisten in glitzernden Anzügen ihre Shows präsentieren, nahmen die Südstadtkids gemeinsam mit Oberbürgermeister Harry Mergel, Bürgermeisterin Agnes Christner, dem Heilbronner Käthchen Pia Sonntag, Karl Schäuble, Matthias Hink, Angelika Biesdorf und Birgitt Wölbing von der Heilbronner Bürgerstiftung, Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH und Zirkusveranstalter Sascha Melnjak einen der höchsten Spendenschecks seit Beginn der Spendenaktion entgegen. „Seit 25 Jahren begeistert der Heilbronner Weihnachtscircus unsere Stadt. Mein herzlicher Dank gilt Sascha Melnjak und Mirjan Mavrici, die mit ihrem Engagement und ihrer Großzügigkeit seit 2005 diese besondere Benefizgala möglich machen. Sie schenken Kindern in Heilbronn nicht nur unvergessliche Momente, sondern echte Zukunftschancen,“, betont Oberbürgermeister Harry Mergel. Vor den Kameras der Pressevertreter und unter den Augen von Baden-Württembergs stellvertretendem Ministerpräsidenten und Innenminister Thomas Strobl präsentierten sie stolz den Scheck in Höhe von 26.812 Euro.

Diese Summe wird von der Bürgerstiftung im kommenden Jahr wieder in Maßnahmen zur Gewaltprävention an Heilbronner Schulen sowie in weitere Förderprogramme für Heilbronner Kinder und Jugendliche investiert, wie Karl Schäuble erklärte. Der Vorsitzende der Stiftung dankte den Spendern im Publikum herzlich, die durch den Erwerb der Tickets zu diesem beeindruckenden Ergebnis beigetragen haben. „Die große Spendenbereitschaft in Heilbronn zeigt viel Engagement und Herz für unsere Projekte. Dafür sind wir außerordentlich dankbar“, betont der Vorsitzende.

Nach der feierlichen Scheckübergabe im Scheinwerferlicht der Manege hieß es: Bühne frei für die bunte und glitzernde Welt des 25. Heilbronner Weihnachtscircus, der in diesem Jahr großes Jubiläum feiert. Präsentiert wurde eine internationale Circus-Gala der Extraklasse mit spektakulären Darbietungen der Crème de la Crème der Artistengemeinschaft. Was im Alltag kinderleicht erscheint – wie Schaukeln oder Radfahren – wird in der Manege auf einem völlig neuen, artistischen Niveau präsentiert und entfaltet dabei eine ebenso atemberaubende wie faszinierende Wirkung. Immer wieder aufgelockert wird das abwechslungsreiche Programm durch ein herausragendes Clown-Duo, das mit seinem Humor die Lachmuskeln des Publikums spürbar strapaziert.

Seit 2005, dem Jahr nach dem verheerenden Tsunami im Indischen Ozean, gibt es die Benefizgala im Weihnachtscircus. Zirkusmacher Sascha Melnjak und einst jüngster Zirkusdirektor Deutschlands stellt der Heilbronner Bürgerstiftung seither jedes Jahr einen Teil der Karten kostenfrei zur Verfügung, die über die Heilbronn Marketing GmbH an einen ausgewählten Einladungskreis angeboten werden, der seit 2025 insgesamt 509.327 Euro gespendet hat. Im ersten Jahr gingen die Spendeneinnahmen zugunsten der Tsunami-Opfer an UNICEF. Inzwischen werden Kinderprojekte in Heilbronn unterstützt. Die Heilbronn Marketing GmbH koordiniert die Einladungen für die Benefizgala und übernimmt die Pressearbeit.