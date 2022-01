2G-Shopping-Bändchen in Heilbronn soll beibehalten werden

Das Einkaufen in der Heilbronner Innenstadt soll mit dem 2G-Shopping-Bändchen weiterhin bequem und einfach bleiben. Das haben die Stadtinitiative Heilbronn (SI) und die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) nach Bewertung der erfolgreichen Testphase von 22. Dezember 2021 bis 10. Januar 2022 entschieden. Das Shopping-Bändchen wird nach Kontrolle eines gültigen 2G-Nachweises ausgegeben und vereinfacht beim weiteren Einkauf in anderen Geschäften den Zugang.

In der Alarmstufe II der aktuellen Corona-Verordnung muss im Einzelhandel auf 2G kontrolliert werden. Diese Kontrollen haben zum Teil zu Warteschlangen vor den Eingängen geführt und möglicherweise auch Kunden vom Einkauf abgehalten. „Unser Ziel war es, für das Einkaufen in der Heilbronner Innenstadt eine Lösung zu finden, die einfach und praktikabel ist“, erklärt Steffen Schoch, Geschäftsführer der HMG.

„Wir konnten nach Beendigung der Testphase der Shopping-Bändchen eine positive Bilanz ziehen. Der Handel und auch die Kundschaft haben signalisiert, dass es den Prozess der 2G-Kontrollen enorm erleichtert“, berichtet City Managerin Irina Guzina von der HMG. „Mit den Shopping-Bändchen haben wir ein gutes Mittel gefunden, um unseren Kunden ein bequemes Einkaufen zu ermöglichen“, bewertet SI-Vorstand Johannes Nölscher die Bändchen.

Es werden also auch nach der am Montag ausgelaufenen Testphase weiterhin 2G-Shopping-Bändchen ausgegeben. Um Missbrauch entgegenzuwirken wird jeden Tag eine andere Farbe verwendet und die Mitarbeiter der Ausgabestellen sind angewiesen, die Bändchen nach der Kontrolle der 2G-Nachweise direkt an das Handgelenk zu legen.

Plakate an den Eingangstüren der Geschäfte und so genannte Schaufensterbuttons weisen ab sofort auf die Shopping-Bändchen hin und sollen für die Bekanntheit des Bändchens sorgen.

Bei den folgenden Geschäften und Restaurants sind die 2G-Shopping-Bändchen erhältlich:

Betten-Friz, Große Bahngasse 18-20 und Edisonstraße 3

Café Passage, Gustav-Binder-Str. 6

Cico-Schuhmode, Sülmerstraße 5

Harfensteller Apotheke, am Wollhaus 4

Modehaus Palm, in der Fleiner Straße 6

Osiander Heilbronn, Fleiner Straße 3

Schuh Kaufmann, in der Fleiner Straße 20

Size 11, Sülmerstraße 23

Stadtgalerie Heilbronn, Deutschhofstraße 19

Stein und Duft, Untere Neckarstraße 16

Tourist Information in der Kaiserstraße 17

Wolke, am Kieselmarkt 2

XXXLutz Bierstorfer Heilbronn, Neckargartacher Straße 120

Grundsätzlich gelten die Bändchen im gesamten Heilbronner Einzelhandel. Ob das Shopping-Bändchen als 2G-Nachweis akzeptiert wird, entscheiden jedoch letztendlich die jeweiligen Geschäftsinhaber. Auch mit Bändchen am Arm muss der Impfnachweis und der Ausweis mitgeführt und im Falle einer stichprobenartig durchgeführten Kontrolle vorgezeigt werden können.

Das Bändchen ist ein Angebot, natürlich kann auch weiterhin bei jedem Betreten eines Geschäfts der gültige 2G-Nachweis vorgezeigt werden.

Informationen zur Aktion gibt es unter www.heilbronn.de/shopping-armband