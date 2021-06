9. Sponsorenlauf der Mitternachtsmission – überregionale Mitmachmöglichkeit

Der SPONSI 2021 der Mitternachtsmission unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Agnes Christner findet unter besonderen Umständen statt. Eine Großveranstaltung mit mehreren hundert Läufer/innen zu planen, das ist zurzeit leider noch schwierig. Dennoch wird der stadtbekannte Lauf auch in diesem Jahr stattfinden. Am 19.06. wird wie gewohnt an der Götzenturmbrücke für einige Kinder und Jugendliche der Nord- und Südstadtkids der Startschuss, in diesem Jahr durch Herrn Prälat Albrecht, erklingen. Die Kinder und Jugendlichen bilden aber nur den Auftakt für alle anderen Läufer/innen, die in der Zeit vom 19.06.2021 bis zum 27.06.2021 dezentral ihre Runden drehen werden. Konkret bedeutet das: Jeder kann und darf mitlaufen: alleine oder als Läufergruppe, durchtrainiert oder ungeübt, jung oder alt – alle sind herzlich eingeladen, für die Mitternachtsmission ihre Runden zu drehen! Und – das ist in diesem Jahr besonders – gelaufen werden kann überall. Egal ob klassisch rund um den Neckar, auf der Sportbahn oder in Hamburg – räumlich sind dieses Jahr keine Grenzen gesetzt.

Wer teilnehmen möchte, sucht sich im Vorfeld mindestens einen Sponsor und meldet sich bis 13.06.2021 an. Sponsoren können bis kurz vor Beginn des eigenen Laufes nachgemeldet werden. Nach dem absolvierten einstündigen Lauf werden ein „Beweisfoto“ und die absolvierte Rundenzahl á 750 Metern an die Veranstalter übermittelt. Die Sponsoren verpflichten sich, einen vorher vereinbarten Betrag für jede gelaufene Runde ihres Läufers für die Arbeit der Mitternachtsmission zu spenden. Wer keine Läufer/innen kennt, aber Sponsor sein möchten, wird von der Mitternachtsmission gerne an Kinder und Jugendliche von Südstadtkids oder Nordstadtkids vermittelt, die sich über Sponsoren für ihre erlaufenen Runden freuen.

In diesem Jahr kommen die Erlöse des SPONSI den Südstadtkids sowie den Zielgruppen der niederschwelligen Anlaufstellen „U1 – BeratungsEck der Mitternachtsmission“ und Kiosk am Industrieplatz zugute.

Alle weiteren Informationen unter www.sponsimitternachtsmission.de/