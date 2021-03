Ab 13. März öffnet wieder das Wildparadies Tripsdrill

Nach langem Warten darf das Wildparadies Tripsdrill wieder öffnen. Am Samstag, 13. März geht es wieder los. Exklusiv für Inhaber von Jahres-Pässen werden die Tore allerdings bereits am Donnerstag, 11. März und Freitag, 12. März geöffnet.

»Wolf, Luchs, Bär & Co. freuen sich schon tierisch«, verkündet das Wildparadies Tripsdrill in seiner Ankündigung stolz. »Unsere zahmen Hirsche haben den menschlichen Besuch in ihren begehbaren Gehegen lange genug vermisst!« Am Samstag, 13. März, geht es nun wieder los und die Pforten des 47 Hektar großen Parks werden geöffnet Neben über 50 Tierarten erwarten Besucher der Walderlebnispfad, der Barfußpfad und der große Abenteuerspielplatz. An einem Außenschalter der Wildsau-Schenke werden Speisen und Getränke zum Mitnehmen angeboten.

Um das Besucheraufkommen noch besser steuern zu können, benötigen auch Inhaber von Jahres-Pässen ein tagesdatiertes Zutrittsticket, welches kostenlos im Online-Shop buchbar ist. Mit einem gültigen Jahres-Pass im Scheckkartenformat und dem kostenlosen Zutrittsticket erhalten Besucher sofortigen Einlass am Eingang vom Wildparadies. Sollte man einen Jahres-Pass-Gutschein einlösen oder einen neuen Jahres-Pass erwerben wollen, ist das nur an den Kassen vor dem Erlebnispark möglich, die eigens für diesen Zweck geöffnet sind. Auf diese Weise sollen Warteschlangen vor dem Wildparadies vermieden werden.

Ist der Jahres-Pass während des Lockdowns abgelaufen? Kein Problem: Alle Jahres-Pässe wurden automatisch um die Anzahl der Tage, die der Erlebnispark/Wildparadies innerhalb des Gültigkeitszeitraums geschlossen war, verlängert. Diese Verlängerung ist bei dem Wildparadies Tripsdrill im System vermerkt – eine neue Jahres-Pass-Karte wird also nicht benötigt.

Die aktuellen Corona-Auflagen sowie weitere News und Informationen gibt es unter www.tripsdrill.de.