Ab Mittwoch eingeschränkter Busverkehr im gesamten HNV

Aufgrund der aktuellen Lage sind ab sofort alle Kindergärten und Schulen in Baden-Württemberg geschlossen. Aus diesem Grund wird ab Mittwoch, den 18. März bis zum Ende der Osterferien im gesamten Verbundgebiet des Heilbronner·Hohenloher·Haller Nahverkehrs nach dem Ferienfahrplan gefahren. Der Nahverkehr Hohenlohe im Hohenlohekreis, der OmnibusVerkehr Ruoff im Kochertal sowie die Firma Rexer im Zabergäu fahren bereits ab Dienstag, 17.03.2020 nach dem Ferienfahrplan.

Alle mit "S" (S = Schule) gekennzeichneten Fahrten entfallen, die mit "F" (F = Ferien) gekennzeichnete Fahrten verkehren zusätzlich. Alle übrigen Fahrten (ohne Kennzeichnung) verkehren wie gewohnt. Das betrifft sowohl die Regionalbuslinien im Landkreis Heilbronn und dem Hohenlohekreis als auch die Stadtbusse in Neckarsulm und in Heilbronn. In Heilbronn entfallen außerdem die Linien 5 und 8.

Bitte beachten Sie, dass an den Feiertagen Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag nach Sonntagsfahrplan gefahren wird.

Nehmen Sie Rücksicht:

Um die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Coronavirus beim Fahrscheinverkauf sowohl für Fahrerinnen und Fahrer als auch für die Fahrgäste zu minimieren, bleiben seit dem 13. März bis auf weiteres die vorderen Türen im Busverkehr geschlossen. Der HNV appelliert hier an die Solidarität der Fahrgäste, gehandicapten Personen bei Bedarf Hilfe zu leisten.

HNV-KundenCenter geschlossen

Ab Dienstag, den 17. März sind die KundenCenter des HNV in Heilbronn, Öhringen und Künzelsasu sowie das AboCenter in Heilbronn geschlossen.