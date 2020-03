ABGESAGT! Lauffener Weintage im April fallen aus

Die Lauffener Weintage werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Der Vorstand der Lauffener Weingärtner eG hat die vom 18. Bis 20. April 2020 geplante und bei Weinfreunden aus Nah und Fern beliebte Veranstaltung abgesagt. „Nach dem Auftreten der Corona-Erkrankungen auch in Baden-Württemberg steht auch für uns die Prävention im Vordergrund. Deshalb kommen wir der Empfehlung des Gesundheitsministeriums nach, Großveranstaltungen wie unsere Lauffener Weintage nicht durchzuführen“, begründet Marian Kopp, der Geschäftsführende Vorstand der Katzenbeißer-WG, die Absage. Dies sei im Interesse der Gesundheit Aller ein Gebot der Vernunft, zumal Besucher aus ganz Baden-Württemberg und den angrenzenden Bundesländern gekommen wären.

„Die Lauffener Weintage sind im Laufe der Jahre zu einem wichtigen gesellschaftlichen Event in unserer Stadt geworden. Familien, Freunde und Bekannte trafen sich in geselliger Runde, aber auch wildfremde Menschen lernten sich bei einem Glas Wein kennenlernen und verbrachten schöne Stunden gemeinsam“, erklärt Dietrich Rembold, der Vorstandsvorsitzende der Lauffener Weingärtner eG. Die Absage sei konsequent, denn bei so einer hohen Besucherzahl seien effektive Schutzmaßnahmen gegen die Infektion nicht mehr möglich.

Im Laufe des Jahres bietet die Lauffener Weingärtner eG weitere Veranstaltungen an, bei denen die hervorragenden Produkte des besten württembergischen Weinerzeugers verkostet werden können. Auch die Vinotheken in Lauffen am Neckar und in Mundelsheim sind weiterhin für die Kunden geöffnet.