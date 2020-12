Adventssamstagsaktion im Hans im Glück am Götzenturm Heilbronn

Etwas Gutes tun in der Weihnachtszeit: Das Hans im Glück in der Allerheiligenstraße am Götzenturm in Heilbronn bietet an den kommenden drei Adventssamstagen Suppen, Eintöpfe und Heißgetränke zum Mitnehmen an.

Auch wenn das Hans im Glück aufgrund der derzeitigen Corona-Lage geschlossen bleiben muss, bleiben die Inhaber nicht untätig: Am 5. Dezember, am 12. Dezember und am 19. Dezember werden jeweils von 13 bis 17 Uhr Eintöpfe, Suppen und Heißgetränke zum Mitnehmen angeboten. Der gesamte Erlös wird für bedürftige KInder der Meseno-Stiftung gespendet.