Aktion »Kostenloses Schöpfgericht« auf dem Heilbronner Wochenmarkt unterstützt Verein Leinenlos

Es ist ein Scheck über 1.327 Euro, den Marcel Stein am Dienstagmorgen auf dem Heilbronner Wochenmarkt an Barbara Otto vom Heilbronner Verein Leinenlos übergeben kann. Geld, das der Verein für seine Arbeit im Bereich der Drogenhilfe gut gebrauchen kann, wie der wohltätig engagierte Koch weiß.

An 47 Wochenmarkttagen hatte Stein mehr als 2.500 kostenlose Schöpfgerichte an Bedürftige und Spender auf dem Heilbronner Marktplatz verteilt und so eine Summe von rund 5.500 Euro sammeln können. Auf der Facebook-Seite »Einer für alle, alle für einen« hatte Stein die Öffentlichkeit im Nachgang aufgerufen, darüber abzustimmen, was mit dem Erlös passieren soll, der nach Abzug seiner Kosten übrigblieb und hatte mehrere Hilfsprojekte vorgeschlagen.

»Schlafsäcke, Decken, Kaffee und warmes Essen können wir von dem Geld kaufen«, freut sich Barbara Otto von Leinenlos. Unter dem Slogan »Ein wenig Wärme auf die Straße bringen« ist der 20 Mitglieder zählende Verein mit einem umgebauten Kältemobil in der Stadt unterwegs. Im Sommer wie im Winter hilft die mobile Sozialstation, wo Hilfe dringend nötig ist, berichtete Otto von ihrer Arbeit. Auch während der Corona-Zeit seien sieben Aktive unterwegs gewesen, hätten Päckchen gepackt und diese mit minimalem Kontakt an die Bedürftigen verteilt.

Der Verein ist auf Spenden angewiesen. Viele Ehrenamtlichen helfen mit, dass das Kältemobil, wie die Aktion genannt wird, ein bis zweimal pro Woche in Heilbronn auf Tour gehen kann.

Stein, der trotz momentaner Arbeitslosigkeit, in der Krise für andere da sein wollte, freute sich darüber, dass sein Erlös nun der Drogenhilfe zugutekomme: »das war auch mein Favorit«, meinte er.

Steffen Schoch, der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing, über die die Aktion »Kostenloses Schöpfgericht« auf den Wochenmarkt gelangt ist, betonte bei der Scheckübergabe, dass »die Initiative ein gutes und wichtiges Signal in einer schwierigen Zeit« gewesen sei. Dass durch den Erlös einer wohltätigen Aktion nun ein weiteres Hilfsprojekt gefördert werden könne - besser gehe es nicht.

Infos über den Verein und wie man helfen kann gibt es unter www.leinenlos-heilbronn.de