Aktionstag »Heilbronn erleben« präsentiert Ideen für Urlaub in der Heimat

Pünktlich zur Hauptweinlese und dem Start in die Herbstsaison hat die Heilbronn Marketing GmbH mit einem zweiten Tourismus-Aktionstag die ganze Bandbreite der touristischen Angebote der Stadt vorgestellt. Gratis-Stadtführungen, Hotelbesichtigungen und experimenta-Shows haben die Stadt als Urlaubsziel in Szene gerückt, auch bei ihren Bewohnern. Im Fokus standen dieses Mal Familien, kulinarische Angebote und das Thema Wein.

Foto: HMG Gästeführer Andy Boy beim Start der Führung »Rund um den Neckar«

»Trotz eines grauseligen Herbstwetters, wurden die Angebote der Heilbronn Marketing überraschend gut angenommen«, betont Heilbronns Tourismuschef Steffen Schoch. Von 500 möglichen Teilnehmern waren zum Start am Morgen weit über 300 fest gebucht. Bis zum späten Nachmittag gab es noch viele Kurzentschlossene und letztlich haben gut 400 Interessierte die vielfältigen Angebote wahrgenommen und Heilbronn mit den Augen eines Gastes entdeckt. Bei der mobilen Tourist-Information, die zwischen Neckarbühne, Marktplatz und Kiliansplatz pendelte, waren Familienangebote und Weinwanderungen besonders gefragt.

Mit einem Glas Wein in der Hand eine Stadtführung machen? In diesen besonderen Genuss kamen die Teilnehmer der so genannten Schlenderweinprobe. Die Weinerlebnisführerinnen Franziska Schuhmacher-Hagner und Inge Friedrich berichten von »begeisterten Teilnehmern«. Wer erleben wollte, wie sich der Bildungscampus entwickelt hat, und wissen wollte welche Institutionen und Bildungseinrichtungen hier ansässig sind, hatte die Möglichkeit mit Constanze Wagenblast eine Führung über das Gelände zu machen. Und wer gerne schlemmt, kam bei der kulinarischen Führung »Ein Appetithäppchen Heilbronn« mit Gästeführerin Bettina Kruck-Hampo und mit »Metzger-Sushi« in der Metzgerei Geiger voll auf seine Kosten. Auf dem Programm des 1. Aktionstags standen auch Shows im Science-Dome der experimenta, Fahrten im Heilbronner Sightseeing-Bus, Segwaytouren und Führungen im neuen Literaturhaus.

Dass die Menschen der Region bei den touristischen Aktionstagen auch die Möglichkeit haben, Hotels zu besichtigen, freut Angela Monetto, die Leiterin der neuen Heilbronner Jugendherberge auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände. Im Nachgang des letzten Aktionstages im Juli hätte sich die Buchung einer Firmenveranstaltung ergeben, berichtet sie von konkreten Auswirkungen. Außerdem ergebe sich an so einem Tag die Möglichkeit, zu zeigen, dass die Jugendherbergen (JUHE) von heute mit den JUHEs früherer Tage nicht mehr zu vergleichen seien und längst nicht nur junge Menschen ansprechen wollten. »Auch das traditionsreiche Insel-Hotel, das familiäre Hogh-Hotel, das moderne Mercure und die neu am Markt agierenden Häuser Harbr und Parkhotel Heilbronn waren beim Aktionstag mit dabei und haben sich wärmstens empfohlen«, berichtet Hans-Joachim Kurz, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs Tourismus bei der Heilbronn Marketing.

»Mit dieser Aktion möchten wir Ideen für die bevorstehenden Herbstferien geben und Heilbronner Bürgerinnen und Bürger motivieren, Verwandte und Freunde in die sich schnell entwickelnde junge Unistadt am Neckar einzuladen«, betont Schoch abschließend.

Alle touristischen Angebote für den Heilbronner Herbst mit Hinweisen zur Buchung finden sich unter www.heilbronn.de/Tourismus oder diese können direkt in der Tourist-Information in der Kaiserstraße 17 inklusive freiem ÖPNV-Ticket gebucht werden.