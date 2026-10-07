Allianz für Audi Neckarsulm: Region bündelt Kräfte zur Standortsicherung

Die „Allianz für Audi Neckarsulm“ will die Kräfte der Region noch stärker bündeln und damit einen Beitrag leisten, den dortigen Audi-Standort als bedeutenden Produktions- und Industriestandort zu erhalten und langfristig zu sichern. Bei ihrem gestrigen Treffen haben Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Betriebsrat, Gewerkschaft und regionalen Institutionen vereinbart, ihre Zusammenarbeit weiter zu intensivieren.

„Neckarsulm ist fest in der industriellen DNA unserer Region verankert. Wir wollen alles daransetzen, dass dieser Standort auch künftig ein wichtiger Teil des Volkswagen-Konzerns bleibt“, lautet die gemeinsame Botschaft der Allianz. Für den Standort Neckarsulm gibt es derzeit eine Perspektive bis 2034, eine darüber hinausgehende Fahrzeugbelegung ist bislang nicht gesichert. Die Entscheidungen dazu werden bald getroffen.

Für die Allianz steht deshalb fest: Jetzt kommt es darauf an, die Voraussetzungen für den dauerhaften Erhalt des Standorts zu schaffen. Dabei soll nicht allein auf die aktuelle Situation geblickt werden. Vielmehr will die Allianz aufzeigen, welche Stärken die gesamte Region besitzt und welchen Beitrag der Standort auch künftig innerhalb des Volkswagen-Konzerns leisten kann. „Unser Ziel ist klar: Der Standort Neckarsulm soll erhalten bleiben. Dafür wollen wir gemeinsam mit allen Beteiligten konkrete und tragfähige Beiträge entwickeln“, so die Allianz.

Die Beteiligten haben bereits zahlreiche Vorschläge erarbeitet, die einen Beitrag zur Sicherung des Standorts leisten können. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Wertschöpfung, eine stärkere Nutzung vorhandener Kompetenzen sowie neue Technologien und Produktionsmöglichkeiten. Audi Neckarsulm gilt als Schlüsselstandort für KI und Digitalisierung. Die Nähe zum KI- und Wissenschaftsstandort Heilbronn schafft zusätzliche, wertvolle Synergien. Entscheidend bleibt aus Sicht der Allianz, dass diese Ansätze in eine belastbare langfristige Standortperspektive münden.

Die „Allianz für Audi Neckarsulm“ wurde auf Initiative von Oberbürgermeister Steffen Hertwig (Neckarsulm), Oberbürgermeister Harry Mergel (Heilbronn) und Landrat Norbert Heuser ins Leben gerufen. Das Netzwerk bringt Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaft und Betriebsräten zusammen. Als überparteiliche Plattform soll die Allianz die Kräfte in der Region bündeln, konkrete Perspektiven für den Standort entwickeln und die Interessen von Audi Neckarsulm mit einer starken gemeinsamen Stimme vertreten.

Die Gespräche mit den relevanten Ansprechpartnern auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene sollen fortgesetzt werden. Die „Allianz für Audi Neckarsulm“ versteht sich als regionales Unterstützungsbündnis. Die gemeinsame Botschaft der Allianz: Neckarsulm muss als starker Audi-Standort erhalten bleiben. Dafür will die Region ihre Kräfte bündeln und konkrete Beiträge zur langfristigen Sicherung des Standorts leisten.

Die nächsten Sitzungen der Allianz finden im November und im Dezember 2026 statt.