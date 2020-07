»Alm-Auftrieb« im Oktober: Die Sulmtal Alm

Ab Oktober 2020 gibt es ein absolut neues Highlight auf dem MORITZ-Gelände in Ellhofen bei Heilbronn: Die Sulmtal Alm. Im Stil einer alpinen Skihütte mit Holzbänken und -tischen sowie typischer Alpendeko werden nicht nur besondere Events stattfinden, es gibt auch immer Leckeres aus der schwäbisch-alpinen Küche zu essen und es können Betriebsfeste, Weihnachtsfeiern und private Feiern gebucht werden – alles immer unter Berücksichtigung der aktuellen Abstands- und Hygienebestimmungen.

Es ist ein durchdachtes Gesamtkonzept mit Alpenflair, das die Eventagentur City Event in die Region holt. Die Gäste der Sulmtal-Alm erwartet eine zum Alm­charakter passende Speise- und Geträn­ke­auswahl mit einer Mischung aus alpiner und schwäbischer Küche.

2. Oktober: Grand Opening mit den Dorfrockern

Eine feste Gastronomie wird durch besondere Aktionen ergänzt: So ist jeden Dienstag Raclette Abend. Ab 2 Personen aufwärts erhält man seinen Raclette-Grill auf den Tisch, kann sich seine Pfännchen aus einer reichhaltigen Auswahl an Zutaten zusammenstellen. Mittwoch ist Maultaschen-Tag mit einer Sonderkarte aus verschiedenen hausgemachten Maultaschen und noch mehr unterschiedlichen Zubereitungsarten von deftig bis süß. Rund um Burger dreht sich der Donnerstag bei der Almburger Night. Von alpin bis schwäbisch, von Classic bis Tex-Mex - hier gibt es eine große und trendige Auswahl.

16. Oktober: Zaubershow mit Enzo Paolo

Und für den Sonntag hat die Sulmtal Alm gleich zwei besondere Schmankerl im Angebot: Los geht es mit einem Alm Frühstücks-Brunch, wo es alles gibt, was das Herz begeht. Wer hingegen ein unbeschwertes Sonntags-Mittagessen mit der ganzen Familie genießen will, kann sich mit dem wöchentlich wechselnden Familien Alm-Menü zum Festpreis überraschen und verwöhnen lassen. Neben den Sonderaktionen gibt es in der Sulmtal Alm immer auch eine feste Gastronomie mit schwäbisch-alpinen Leckereien: Von Kässpätzle und Rösti bis Zwiebelrostbraten und Schweinsbraten ist für jeden was dabei.

Auch in Corona-Zeiten ist gute Stimmung nicht verboten. Auch wenn 2020 kein Oktoberfest möglich ist, wird es ein buntes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm in der Sulmtal Alm geben. Die Gäste sitzen an Tischen an einem festen Sitzplatz, alles findet konform mit den jeweils aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen statt. Es können 8er-Tische gebucht werden, alternativ 4er-Tickets oder Einzeltickets.

5. November: Schwäbisches Kabarett mit Die Kächeles

Los geht‘s am ersten Oktober-Wochen­ende mit dem Grand Opening, bei der die Eröffnung der Sulmtal-Alm gefeiert wird. Dort gibt es am 2.10. direkt das erste große Highlight: Die Dorfrocker unplugged, im ganzen deutschsprachigen Raum etabliert und bekannt aus zahreichen TV-Auftritten, weihen mit ihrem unverwechselbaren Partyrock-Sound die Bühne ein. Am 3.10. übernehmen dann Firma Holunder, der Garant für beste Stimmung, die Almhütte.

Im Rahmen eines »Oktoberfest Light« findet dieses Jahr an drei Samstagen die »Oktober-Alm« statt. Musikalisch untermalt von den Wasenrockern (10. und 17.10.) und Firma Holunder (24.10.). Zu zünftiger Musik gibt‘s typisch bayrische Schmankerl vom 1/2 Henderl und der Haxn bis zu Weißwürschtl und Obatzda.

20. November: Bauchredner Peter Moreno

Ein Event-Highlight jagt das nächste auf der Sulmtal Alm – immer in Verbindung mit einem Dinner. Zauber Show, Kleinkunst und Kabarett sorgen für jede Menge Abwechslung. Am 13.11. kann man beim Spassix Comedy-Dinner ein köstliches 4-Gänge-Menü genießen und gleichzeitig einen langen Abend mit Spaß und guter Laune verbringen.Auch der 3-fache Weltrekordhalter im Bauchreden Peter Moreno stattet der Sulmtal Alm am 20.11. einen Besuch ab. Am 25.12. treten die Gospel Diamonds eine musikalische Reise durch das Winter-Wonderland an. Den Jahreswechsel kann man ganz gepflegt bei der großen Silvester-Gala mit Gala-Dinner und der hochkarätigen Showband »Groove Control« feiern.

Sulmtal Alm

Ab Oktober 2020, Di.-Sa. ab 17 Uhr, So. ab 9 Uhr, Mo. Ruhetag

Veranstaltungen: 2.10. Dorfrocker, 3.10. Firma Holunder, 10.10. & 17.10. Wasen-rocker, 24.10. Firma Holunder, 16.10. Enzo Paolo (Zauber Dinner), 5.11. Kächeles (Schwäbisches Kabarett & Dinner), 20.11. Peter Moreno: Bauch.Comedy-Dinner, 6.12. Karl-Heinz Dünnbier (Nikolaus Comedy Dinner), 25.12. Gospel Dinnershow, 26.12. Spirit of the Soul (Weihnachts-Dinnershow), 31.12. Silvester Gala

Informationen, Events und Tickets unter www.sulmtal-alm.de