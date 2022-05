Am Sonntag, 15. Mai öffnet das Aquatoll Neckarsulm zum letzten Mal

Nach der Entscheidung des Gemeinderates gegen die Komplettsanierung stellt das AQUAtoll Erlebnisbad mit Sauna den öffentlichen Bade- und Saunabetrieb ab Montag, 16. Mai, endgültig ein.

Es ist das Ende einer Ära. Fast 32 Jahre nach der Eröffnung des bekannten Spaßbads in Neckarsulm wird das AQUAtoll am Sonntag, 15. Mai um 21 Uhr 45 auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Mehrheit im Neckarsulmer Gemeinderat hatte gegen die Sanierung und Modernisierung gestimmt – die Begründung: Die Kosten seien für das Gremium einfach zu hoch. Inklusive neuen Attraktionen rechnete die Stadt mit Ausgaben in Höhe von rund 38 Millionen Euro. Ein Abriss des Gebäudes ist allerdings noch nicht beschlossen. Ebenso wenig ist klar, ob ein privater Investor das Bad oder die Sauna künftig übernehmen wird oder ob, wie ebenfalls vorgeschlagen, die Stadt ein neues, kleines Bad unter Beteiligung der Bürger errichten wird.

Bereits erworbene Mehrfachkarten, Geldwertkarten und Wertgutscheine werden auf Wunsch erstattet. Promo-Gutscheine werden nicht ausbezahlt, weil es sich hierbei um Werbegutscheine handelt, die kostenlos verteilt oder verlost wurden. Auf der Homepage des AQUAtoll unter www.aquatoll.de finden Nutzer ein Rückerstattungsformular zum Download, das für alle Rückabwicklungen mit Ausnahme der Promo-Gutscheine verwendet werden kann. Inhaber von Mehrfachkarten senden das ausgefüllte Formular bitte zusammen mit dem Chiparmband oder der Chipkarte zurück an das AQUAtoll. Die Briefumschläge können entweder per Post abgeschickt, in den AQUAtoll-Briefkasten eingeworfen oder an der Kasse des Sportbades abgegeben werden.

Geldwertkarten werden nach dem Prinzip einer Prepaid-Karte mit einem bestimmten Betrag aufgeladen und gelten weiterhin für das AQUAtoll Sportbad und das Ernst-Freyer-Freibad. Wer seine Geldwertkarte nicht für diese Bäder verwenden möchte, kann sich das vorhandene Guthaben ausbezahlen lassen.

Für Wertgutscheine gilt die gleiche Regelung: Sie können entweder im AQUAtoll Sportbad oder im Ernst-Freyer-Bad eingetauscht oder (per Formular) erstattet werden, sofern sie nach dem 1. Januar 2016 erworben wurden. Wertgutscheine sind in der Regel für die Dauer von fünf Jahren gültig. Wegen Corona werden Gutscheine, die im Laufe des Jahres 2016 erworben wurden, um ein weiteres Jahr verlängert.

Weil in den kommenden Wochen und Monaten mit sehr vielen Rückerstattungsanträgen zu rechnen ist, wird sich die Auszahlung der Guthaben erheblich verzögern. Der städtische Eigenbetrieb AQUAtoll bittet um Verständnis für diese Ausnahmesituation. Die Wertbeträge werden aber in jedem Fall ersetzt, sofern eine gültige Karte beziehungsweise ein gültiger Gutschein vorgelegt wird.