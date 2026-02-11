AQUAtoll 2.0: Stadt Neckarsulm und Investor unterzeichnen Absichtserklärung

Seit Mai 2022 ist das AQUAtoll Erlebnisbad in Neckarsulm geschlossen. Nun zeichnet sich eine mögliche Perspektive für die Zukunft ab: Die Stadt Neckarsulm und Investor PL-IMMOINVEST GmbH aus Beindersheim, vertreten durch Prokurist Piyer Lahdo, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet. Lahdo erklärt sich darin als privater Investor bereit, das AQUAtoll auf eigene Kosten und eigenes Risiko zu sanieren und wieder in Stand zu setzen.

»Der Investor bietet eine vielversprechende Chance für die Zukunft und ist ein starkes Signal, das uns allen Hoffnung macht«, äußert sich Steffen Hertwig, Oberbürgermeister der Stadt Neckarsulm. Bereits seit Jahren habe man versucht, einen externen Investor für das Erlebnisbad zu finden – vor allem weil die Stadt es finanziell nicht mehr halten konnte. »Das AQUAtoll fehlt uns allen. Umso mehr freut es uns, dass das Konzept des Investors schlüssig ist und sehr gut in das Profil von Neckarsulm als Auto- und Bäderstadt hineinpasst.«

Piyer Lahdo betont, dass es sich bei den Plänen nicht bloß um leere Versprechungen halte, weshalb er mit der Stadt einen »Letter of Intent«, also eine Absichtserklärung, unterzeichnet hat. »Wir wollen investieren, modernisieren, aber auch je nach Möglichkeit Bestehendes erhalten und übernehmen.« Das Konzept sieht aber nicht nur die Sanierung und den Umbau des Erlebnisbades als öffentliches Familienbad vor. Weitere Bestandteile sind ein Wellnesshotel sowie ein Oldtimer-Automuseum auf dem Gelände.

Geplant ist, im Rahmen des AQUAtolls grundlegend die Badewassertechnik, Kuppel und die Tragkonstruktion im Untergeschoss von Grund auf zu modernisieren. Damit soll die charakteristische Architektur des Bades erhalten bleiben. Im Zuge des Umbaus will der Investor zudem das frühere Erlebnisbad um zusätzliche Angebote im Bereich Gesundheitsprävention und Wellness ergänzen und so zu einem attraktiven Familienbad umgestalten. Als Mentoren des Projektes setzen sich ehrenamtlich Klaus Grabbe, Bürgermeister a.D. und Ulrich Bechler, Architekt des Original-AQUAtolls ein.

Das Hotel soll im Süden des AQUAtoll-Geländes am Reisachmühlweg entstehen. Vorgesehen sind etwa 45 Zimmer und ein Veranstaltungsraum auf maximal drei Vollgeschossen. Eine naturnahe Bauform und eine Fassadenverkleidung aus Holz sollen dafür sorgen, dass sich das Gebäude harmonisch in den Naturraum der Sulmaue einfügt. Das Automuseum soll direkt neben dem AQUAtoll Sportbad (das weiterhin in städtischer Hand bleiben wird) auf der Westseite errichtet und in den Hang integriert werden. Auf zwei Etagen sollen Oldtimer und hochwertige Sportwagen ausgestellt werden. Eine Werkstatt und ein Gastrobereich auf der Empore runden das Raumprogramm ab.

Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern. Es gibt noch keinen konkreten Projekt- bzw. Kaufvertrag. Auch in Detailfragen muss noch geplant und verhandelt werden. Die Unterzeichnung der Absichtserklärung soll aber ein klares Signal sein, dass alle Beteiligten, sowohl von Seiten der Stadt Neckarsulm als auch von Seiten des Investors, es ernst meinen und alles dafür tun wollen, um dem Projekt zum Erfolg zu verhelfen. »Das AQUAtoll war uns ist identitätsstiftend«, betont Bürgermeister a.D. Klaus Grabbe. »Es gehört zu Neckarsulm wie AUDI oder der Weinbau.« Zu Kosten und Dauer der Baumaßnahmen will sich noch niemand der Projektbeteiligten konkret äußern. Erste Priorität, sobald die Verträge unterzeichnet sind, soll die Sanierung des Erlebnisbades haben, der Bau von Hotel und Museum solle dann zeitnah folgen. Die Stadt strebt einen Vertragsabschluss in den nächsten drei bis vier Monaten an. „Wir verhandeln mit dem Willen, das Projekt zum Erfolg zu bringen“, bekräftigt Steffen Hertwig.