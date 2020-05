Audi-Workshops »Werkstatt für junge Meister« erstmals als Online-Tutorial

Das Team des Audi Forum Neckarsulm hat aufgrund der derzeitigen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie die Kinder-Veranstaltungen der Reihe »Werkstatt für junge Meister« weiterentwickelt: In den Pfingstferien können die jüngsten Fans der Marke dieses Angebot erstmals von zuhause aus nutzen.

»Raketentechniker« im Alter von sechs bis acht Jahren tüfteln am Dienstag, 9. Juni, 14 bis 16 Uhr, an einem Rennwagen aus Holz. Dabei erfahren sie unter anderem, wie ein Luftballon als Motor dienen kann. Zehn- bis zwölfjährige »Antriebsexperten« beschäftigen sich am Mittwoch, 10. Juni, 14 bis 16.30 Uhr, mit der Frage, ob Sonnenlicht ein Fahrzeug antreiben kann und bauen einen »Solarracer«.

Wer Interesse hat, kann sich bis spätestens Donnerstag, 4. Juni, online über den Audi Forum-Ticketshop, www.audiforum.reservix.de, anmelden.

Voraussetzungen für die Teilnahme sind ein Computer mit Internetanschluss sowie benötigtes Werkzeug: kleiner Hammer, Schraubendreher und kleine Flach-Zange. Alle Informationen und den Bausatz für das jeweilige Modellfahrzeug bekommen die Teilnehmer direkt nach Hause geschickt. Ein Workshop-Leiter führt online live durch das Programm und beantwortet Fragen via Chatfunktion. Eltern können ihre Kinder bei Bedarf jederzeit unterstützen.

Das Audi Forum Neckarsulm veranstaltet die Reihe »Werkstatt für junge Meister« gemeinsam mit dem Verein »Faszination Technik« zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Ziel ist, Kinder und Jugendliche spielerisch für Technik-Themen zu begeistern.