Ausfälle durch Corona: wie gehen Heilbronner Veranstalter und Künstler damit um?

Veranstaltungsstopp in Deutschland: In den letzten Tagen hagelte es Veranstaltungsabsagen und Terminverschiebungen im MORITZ-Postfach. Die aktuelle Corona-Krise trifft auch Veranstalter und freischaffende Künstler in der Region hart. MORITZ hat O-Töne zu der Situation in Heilbronn und dem Landkreis gesammelt.

Silke Zschäckel (Theater Heilbronn):

»Wenn die Einstellung des Vorstellungsbetriebs bis zum 19. April bleibt, fallen genau 64 Vorstellungen und Veranstaltungen aus. Zusammen mit den verlorenen gehenden Einnahmen und den dennoch anfallenden Kosten kann man den finanziellen Schaden momentan mit rund 400 000 Euro beziffern. Je näher eine Premiere rückt, desto intensiver laufen die Arbeiten daran. Alle arbeiten mit großer Anspannung auf den großen Moment hin, wenn das Stück erstmals dem Publikum gezeigt wird. Das ist, als ob bei einem hochtourig laufenden Motor plötzlich der Stecker gezogen wird.«

Matthias Kern (Gartenlaube Heilbronn):

»Besonders hart getroffen werden unsere Aushilfen – viele Studenten und Schüler benötigen den Job, um über Wasser zu bleiben und vor allem auch das Trinkgeld. Unser Pizza & Pasta Team bangt um seine Existenz. Wer Banken rettet muss auch die Kultur retten, denn ohne Identität der Menschen geht die Gesellschaft zu Grunde. Wir benötigen Erleichterungen und individuelle wie auch gemeinschaftliche Strategien seitens der Politik. Und diese nicht häppchenweise.«

Michael Pohl (Kulturkommode Osterburken):

»Der Vorteil bei der Kulturkommode ist, dass wir eine rein ehrenamtliche Veranstalterorganisation sind. Hier ist es eher so, dass weniger monetäre, als vielmehr empathische Motive und Wünsche für die Kulturszene im Vordergrund stehen. Natürlich ist auch Enttäuschung da, dass die Veranstaltungen ausfallen. Wobei die Enttäuschung auch vom Verständnis überlagert wird, dass diese Situation diese Entscheidungen benötigt. Es geht jetzt darum, solidarisch zusammenzustehen.«

Hartmut Landhäußer (Keyboard & Gesang, The Bautzy’s):

»Wir haben in unserer Band allesamt feste Jobs, deshalb sind wir durch die aktuelle Corona-Krise nicht existenzbedroht und haben volles Verständnis für die harten Maßnahmen hier in Deutschland. Gleichzeitig tun uns unsere Kollegen, die von der Musik leben und die der aktuellen Situation zum Opfer fallen, ernsthaft leid. Wir machen uns deshalb laufend Gedanken, was wir als Band machen können, um zu helfen.«

Elke Bauschert (ebene 3, Heilbronn):

»Die gesamte Kulturbranche ist zurzeit in Aufruhr. Bei mir klingelt den ganzen Tag das Telefon. Auch wir sind extrem von den ganzen Schließungen betroffen. Wir arbeiten sowieso schon ohne Netz und doppelten Boden. Für eine gewisse Zeit ist das sicherlich überbrückbar, aber nicht auf Monate. Es ist eine unwirkliche Situation, das habe ich anfangs echt unterschätzt. «

Dr. Wolfgang Hansch (experimenta Heilbronn):

»Es ist schade, wenn eine Bildungs- und Freizeiteinrichtung für ­eine längere Zeit keine Besucher empfangen kann. Aber aktuell ist die Schließung die einzig sinnvolle Maßnahme, zu der es keine ­Alternative gibt. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen die Zeit für notwendige Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Projektarbeit. «

Patrick Noe (Musiker):

»Für meine Mitmusiker ist die Situation aktuell echt gravierend. Die versuchen sich durch Musik- oder Gesangsunterricht per Skype finanziell über Wasser zu halten. Ich selber nutze die Zeit, um Songs zu schreiben, aber es hat für uns alle immense Folgen. Wir hatten für den März ein großes Benefizkonzert geplant, haben monatelang geprobt, ein Kamerateam gebucht – die ganze Arbeit fällt jetzt natürlich komplett ins Wasser. Am hilfreichsten ist aktuell wirklich, CDs, Bücher oder Merchandise der Künstler zu kaufen, die können’s grade wirklich brauchen.«

Julia Blatter (Livemacher):

»Mit Nachdruck arbeiten wir daran die Veranstaltungen zu verschieben und Schadensbegrenzung zu betreiben. Das Geschäft muss weitergehen! Wir stehen in ständigem Kontakt mit Künstlern, Veranstaltungsstätten und weiteren Beteiligten. Wir konzentrieren uns jetzt weiter auf die neue Saison und stecken dort daher noch mehr Kraft, Arbeit und Zeit hinein, damit die nächste Saison umso erfolgreicher wird.

Daniel Schütt (Popbüro Heilbronn):

»Das Wichtigste ist jetzt Solidarität. Wir befinden uns in einer schlimmen Situation, für die aber niemand etwas kann. Manche trifft das härter als andere. Deswegen muss jede und jeder schauen, wie man anderen helfen kann, die Situation zu überstehen. Vielleicht können Gagen für verschobene Veranstaltungen zumindest anteilig schon jetzt ausgezahlt werden. Vielleicht kann man sich mit dem gesparten Geld ja ein Album der Band kaufen, zu der man eigentlich aufs Konzert wollte. Überlegt Euch, welche kulturellen Veranstaltungen Ihr nicht wahrnehmen könnt, und unterstützt die Beteiligten. Viele Kulturschaffende haben sich dafür tolle Dinge ausgedacht. Schaut dazu einfach auf deren Webpräsenzen und Social-Media-Kanälen vorbei.

Daniel Niedrich (Eventstifter):

»Zahlreiche Veranstaltungen können ja glücklicherweise auf einen späteren Zeitpunkt verlegt werden. Von staatlicher Seite wurden ja bereits auch untwerstützende Maßnahmen angekündigt. Hierbei ­sollte es allerdings zu schnellen und unbürokratischen Hilfen ­kommen, gerade für kleine Agenturen, Dienstleister und Freelancer. ­Vielleicht wäre hier mal ein Grundeinkommen sinnvoll anstatt weiterer Kredite, die die Betroffenen ewig nicht zurückzahlen können.«