Benefizkonzert der Musikfreunde Heidelberg am 2. Juli in Bad Rappenau

Am Samstag, den 2. Juli 2022 werden die „Musikfreunde Heidelberg“ das Publikum mit einem bunten sinfonischen Programm auf eine musikalische Weltreise führen und von fremden Ländern träumen lassen.

Die „Musikfreunde Heidelberg“ wurden vor 35 Jahren in Heidelberg gegründet. Als fester Bestandteil des Heidelberger Kulturlebens konzertiert das Sinfonieorchester unter der Leitung von René Schuh regelmäßig mit vorwiegend sinfonischen Programmen. Die etwa 80 Musikerinnen und Musiker sind Studierende und Absolventen aller Fakultäten der Universitäten Heidelberg und Mannheim sowie weiteren Ausbildungsstätten der Region.

Im Juli 2019 war das Orchester erstmalig im Kurhaus in Bad Rappenau zu Gast und begeisterte das Publikum im Rahmen des Sparkasse Kraichgau Musiksommer mit dem Programm Fiesta Latina. Eine erneute großzügige Unterstützung der Sparkasse Kraichgau ermöglicht es, das nun anstehende Konzert als Benefizveranstaltung durchzuführen. Alle Erlöse kommen dem FV des regionalen karitativen Vereins Help! - Wir helfen! e.V. zugute, welcher es sich u.a. mit Unterstützung von Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zum Ziel gemacht hat, medizinische Behandlungen für Menschen in armen Regionen der Welt zu finanzieren und Krankenhäuser in diesen Gegenden mit medizinischen Geräten auszustatten.

Seit der Gründung 2008 hat der Verein ein Unterstützungsvolumen von über 1,5 Millionen EUR verzeichnet und konnte dadurch mehreren tausend Menschen medizinisch helfen. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Hälfte des Reinerlöses für medizinische Hilfe in der Ukraine und die andere Hälfte für laufende medizinische Projekte des Vereins verwendet.

Einlass zum Konzert ist um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro. Der Preis an der Abendkasse beträgt 17 Euro.

Vorverkaufstellen:

Bad Rappenau: Gäste-Information Bad Rappenau, Salinenstraße 37, Buchhandlung passepartout, Kirchplatz 4

Eppingen: Müller-Buch-Büro-Papier, Bahnhofstraße 44

Bad Friedrichshall: Die BuchOase, Am Rathausplatz 3

Neckarsulm: Buchhandlung Chardon, Marktstraße 10

Heilbronn: Heilbronner Stimme, Allee 2 und Kaiserstraße 24