Der Weg zur Traumhochzeit

City Event sorgt dafür, dass Hochzeiten echte Hoch-Zeiten und die Wünsche und Visionen der Brautpaare Realität werden. Dafür bietet die Event-Agentur neben einer umfassenden Beratung zu allen Fragen rund ums Heiraten auch einen exzellenten Catering Service an. Gemeinsam werden alle Schritte auf dem Weg zur Traumhochzeit durchgegangen. Alle, die einen ganz besonderen Rahmen für den schönsten Tag in ihrem Leben suchen, können auf die Expertise von City-Event bei der Locationsuche zählen. Neben der hauseigenen MORITZ-Eventhalle, die Hochzeitsfeiern im Rahmen von bis zu 150 Personen ermöglicht, kennen die Berater die schönsten Winkel in der Region, die ein einzigartiges Ambiente für jede Märchenhochzeit bieten.

City Eevent IDE GmbH

Brücklesäckerstr. 4, 74248 Ellhofen, Ansprechpartnerin: Frau Ramona Wieland, Fon: 07134-5260-191

Mail: r.wieland@city-event.net, www.city-event.net