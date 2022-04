Blacksheep – Endlich wieder Festival

Wenn die Tage am längsten sind, lädt die ­Kulturinitiative blacksheep immer zu drei Tagen voller Musik und Lebensfreude nach Bonfeld ein. 2022 spielen dort von Donnerstag, 23. Juni, bis Samstag, 25. Juni 2022, 17 internationale Acts auf drei Bühnen.

Foto: Jakko Manninnen Stev‘n‘Seagulls

Als Organisationsteam hoffe man auf ein Fest ohne Einschränkungen, bei dem sich alle frei und ohne Maske auf dem wunderschönen Gelände im historischen Teil Bonfelds bewegen können. Ohne Scheu voreinander haben zu müssen, ohne Berührungsängste. Tatsächlich gehen die Mitglieder der Kulturinitiative blacksheep zuversichtlich in die nächsten Wochen: »Wir sind sicher, dass es uns wieder allen gelingt, ein Musikfestival in größtmögliche Sicherheit und Unbeschwertheit zu feiern«, sagt Ulrich Schneider. Natürlich sei man in Jahr noch mehr als sonst auf das Publikum angewiesen, betont der Vorsitzende der Kulturinitiative. Die Ehrenamtlichen hoffen, dass das Publikum mit dem Kauf eines Tickets (oder zwei oder drei) möglichst frühzeitig zeige, dass es ebenso zuversichtlich sei wie die ehrenamtlichen Kulturschaffenden und sich auf das 7. Blacksheep Festival genauso freue wie die Organisatorinnen und Organisatoren.

Foto: Richard Stow Uriah Heep

17 grandiose Acts, drei Tage, drei Bühnen: Das sind die Eckpunkte des 7. Blacksheep Festivals. Mit dabei sind internationale Acts wie der US-Amerikaner Elliott Murphy und der Ur-Bayer Konstantin Wecker, die schwäbische Band Hiss und die herausragende Schweizer Sängerin Stefanie Heinzmann. Ein Wiedersehen gibt es mit Steve‘n’Seagulls aus Finnland, Mighty Oaks aus USA, Italien und Deutschland sowie Uriah Heep aus Großbritannien, mit den Red Hot Chilli Pipers aus Schottland, die zuletzt bei Folk im Schlosshof in Bonfeld waren, und Toby Beard aus Australien, die ihrem Publikum wieder mit ganz viel Frauenpower einheizen wird.

Erstmals in Bonfeld dabei ist die Band Bukahara aus Köln, die schon jetzt nur noch vor ausverkauften Clubs und Hallen spielen. Mit Black Sea Dahu, Jack and the Weatherman, Amistat und Sweet Alibi gibt es jede Menge Entdeckungen beim blacksheep Festival zu machen. Kid the Child als Gewinnerband des blacksheep Bandcontests um den FÖRCH Nachwuchsförderpreis eröffnen den Festivalsamstag. Und die international erfolgreiche Gruppe Alphaville mit ihrem Frontmann Marian Gold beschließt ihn: mit Hits wie Forever Young, Sound like a Melody oder Big in Japan.

Teilweise verändert ist das Gelände, auf dem das Festival stattfindet. Nach wie vor schlägt das Herz des blacksheep Festivals mit zwei großen Bühnen im Schlosspark und vor dem historischen Kornspeicher. Neu ist die kleine Bühne in der zauberhaften Schulstraße, wo genügend Platz für Technik und Publikum ist. Die Kirchhausener Straße wird damit endgültig zur Market Street, von wo aus man gemütlich in den Park flanieren kann.

Im Kids- und Juniorclub werden Kinder von zahlenden Festivalbesuchern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren betreut. Wichtig ist, dass sie angemeldet sind.

7. blacksheep Festival

Donnerstag, 23. bis Samstag, 25. Juni 2022

Schlosshof Bonfeld, Bad Rappenau

Infos und Tickets unter www.blacksheep-kultur.de