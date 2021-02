Briefexplosion in Lidl-Zentrale Neckarsulm

Am Mittwoch, 17. Februar explodierte am Nachmittagin der Lidl-Zentrale in Neckarsulm eine Briefbombe. Zum Zeitpunkt der Detonation waren mehr als 100 Menschen im Gebäude. Drei Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Zu der Explosion in einem Verwaltungsgebäude von Lidl in der Rötelstraße Neckarsulm kam es beim Öffnen eines Briefes. Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen, bei zwei weiteren Menschen kam es zu leichten Verletzungen. Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchsuchten mit Sprengstoffspürhunden das gesamte Gebäude, konnten aber keine weiteren verdächtigen Gegenstände finden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen allerdings keine Informationen vor, die auf eine Erpressung hindeuten. »Unsere Ermittlungen dauern an, aber aktuell gibt es da nichts Neues«, wurde gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa) geäußert. Bei den Ermittlungen werden möglichen Hintergründe für die Explosion sowie potentielle Absender gesucht. »Wir sind tief bestürzt über den Vorfall und wünschen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute und schnelle Genesung«, teilt die Lidl GmbH & Co. KG am Abend mit.