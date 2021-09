Brownfield24 Award 2021 für den Neckarbogen

Das Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen bleibt weiterhin preiswürdig und war dieser Tage auch beim diesjährigen Brownfield24 Award im Bereich »Bestes Wohn- und Quartiersprojekt« mit einer Auszeichnung erfolgreich. »Die erneute Würdigung für die neu entstehende Heilbronner Stadtlandschaft zeigt, dass die Stadt Heilbronn mit ihrem ressourcenschonenden Konzept für attraktiven Wohnungsbau und innovative Arbeitsplätze in einem vitalen Stadtquartier goldrichtig liegt«, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel.

Den Preis entgegengenommen haben in Hagen vor rund 200 geladenen Gästen Antje Ferchau vom Planungs- und Baurechtsamt sowie Lori Horning und Karoline Pfizenmayer vom Amt für Liegenschaften und Stadterneuerung, die gemeinsam die weitere Entwicklung des Neckarbogens vorantreiben. Im Endausbau soll der Neckarbogen einmal bis zu 3500 Menschen ein Zuhause und etwa 1000 Arbeitsplätze bieten. Aktuell wird er über zwei weitere Bauabschnitte bis ins Jahr 2028 entwickelt.

Ausgelobt wurde der Preis durch das Unternehmen Brownfield24 aus Gütersloh, das sich als Dienstleistungs- und Netzwerk-Plattform für Altlastenareale, Brachflächen und Revitalisierungsprojekte versteht und dieses Jahr zum dritten Mal Pokale aus Asche, Schutt, Beton und Gold für anspruchsvolle Projekte verliehen hat.

Der Brownfield24 Award 2021 reiht sich ein in eine ganze Reihe von hochkarätigen Auszeichnungen für den Neckarbogen. So konnte die Stadt Heilbronn bereits im April eine Auszeichnung beim Deutschen Städtebaupreis 2020 erhalten, der hochrangigsten Auszeichnung im Bereich Städtebau in Deutschland.

Weitere Preise für den Neckarbogen waren der Staatspreis Baukultur 2020 (Sparte Städtebau und Freiraum), der Polis Award 2017 (Gewinner urbanes Flächenrecycling), ein Platz beim Contracting-Preis BW 2018 (ZEAG für innovative Wärmeversorgung) und das Vorzertifikat Platin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DNGB). Hinzu kommen zahlreiche Preise für Einzelprojekte. Gleich fünf Auszeichnungen erhielt der Neckarbogen zuletzt beim Hugo-Häring-Preis 2020 auf Kreisebene: einmal für den Neckarbogen insgesamt plus zusätzlich vier Einzelobjekte. Alle fünf Projekte haben die Chance, im nächsten Jahr den Hugo-Häring-Preis auf Landesebene zu gewinnen.