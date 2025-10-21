Bundeskanzler Merz setzt Spatenstich zum Baustart des IPAI Campus Heilbronn

Mit einem symbolischen Spatenstich haben Bundeskanzler Friedrich Merz, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Vertreter der Dieter Schwarz Stiftung am Dienstag in Heilbronn den Startschuss für eines der ambitioniertesten Technologieprojekte Deutschlands gegeben: den Bau des IPAI CAMPUS. Auf rund 30 Hektar Fläche entsteht in den kommenden Jahren ein europaweit einzigartiges Quartier rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) – ein Ort, an dem Forschung, Wirtschaft und Start-ups gemeinsam an den Innovationen von morgen arbeiten sollen.

Bundeskanzler Friedrich Merz, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Vertreter der Dieter Schwarz Stiftung sowie der Schwarz Gruppe gaben gemeinsam das Signal zum Baubeginn. Der Campus soll künftig Platz für mehr als 5.000 Menschen bieten, die hier an KI-Lösungen für Wirtschaft und Gesellschaft tüfteln.

„Der IPAI CAMPUS ist ein Schlüsselstandort für Künstliche Intelligenz in Europa“, sagte Bundeskanzler Merz beim Spatenstich. Er lobte das Projekt als „großes Bekenntnis zum Potenzial unseres Landes“. Auch Ministerpräsident Kretschmann betonte, dass Baden-Württemberg mit Heilbronn „einen Ort schafft, an dem das neue Betriebssystem unserer Wirtschaft – die Künstliche Intelligenz – verantwortungsvoll entwickelt und angewendet wird.“

Für Heilbronn bedeutet das Projekt weit mehr als nur ein weiteres Bauvorhaben. Es ist ein Symbol für den Wandel der Stadt – vom klassischen Industriestandort hin zu einem Zentrum für Bildung, Forschung und Technologie.

Die Dieter Schwarz Stiftung, die das Projekt trägt, sieht im IPAI CAMPUS ein offenes Ökosystem. „Wir wollen Menschen befähigen, die digitale Zukunft mitzugestalten“, erklärte Prof. Reinhold Geilsdörfer, Vorsitzender der Geschäftsführung. Der Campus soll alle Akteure entlang der KI-Wertschöpfungskette zusammenbringen – von Wissenschaft und Start-ups über Mittelständler bis hin zu internationalen Unternehmen.

IPAI-Geschäftsführer Moritz Gräter formulierte das Ziel klar: „Wir wollen das Global Home of Human AI werden – ein Ort, an dem Künstliche Intelligenz entwickelt wird, die unseren europäischen Werten entspricht.“

Neben Merz und Kretschmann waren zahlreiche Spitzenpolitiker und Verantwortliche vor Ort, darunter Bundesforschungsministerin Dorothee Bär, Bundesdigitalminister Karsten Wildberger, Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel.

Auch der niederländische Stararchitekt Jakob van Rijs (MVRDV) war dabei – sein Büro zeichnet für das markante Campusdesign verantwortlich.

In einem Pressegespräch betonten Wildberger und Hoffmeister-Kraut, dass der IPAI CAMPUS ein „nationaler Katalysator für den Technologietransfer in den Mittelstand“ sein soll. Oberbürgermeister Mergel sprach von einem „Jahrhundertprojekt“, das Heilbronn dauerhaft als Zentrum für Wissen, Bildung und Innovation festigt.

Die Bauarbeiten für den ersten Abschnitt sollen Ende 2025 beginnen. Bereits bis Ende 2027 sollen die ersten Gebäude bezugsfertig sein. Dann soll sich auf dem Gelände ein lebendiges Quartier entwickeln – mit Forschungseinrichtungen, Büros, Testflächen und offenen Begegnungsräumen.