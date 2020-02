Carsharing in Heilbronn – Jederzeit mobil unterwegs

Schon seit geraumer Zeit kooperieren der HNV und die örtlichen Car-Sharing-Anbieter, um die Vorteile der Verbindung von öffentlichem Nahverkehr und ­CarSharing für die Menschen greifbar zu machen. Um den Einstieg noch attraktiver zu gestalten, weisen die Car-Sharing-Anbieter auf ihre aktuellen Aktionen und Angebote hin. Zusätzliche Mobilität im Nahverkehr wird Studenten mit günstigen Semestertickets geboten.

Die Auto-Flotte von stadtmobil

Alle neun Heilbronner Stationen mit insgesamt 14 verfügbaren Fahrzeugen des Anbieters stadtmobil befinden sich nahe an Bus- und Bahnhaltestellen und bieten so eine Ergänzung für die Mobilität. »Die Vorteile von CarSharing liegen auf der Hand«, erklärt Anja Orth, Marketingleiterin bei stadtmobil, das seien geringere Kosten, Entlastung der Umwelt und höhere Flexibilität. Wer als Privatperson weniger als 12.000 Kilometer pro Jahr mit dem Auto unterwegs ist, fahre mit CarSharing günstiger, so Orth: »Wartung, Reifen und Benzin entfallen, die Nutzungskosten setzen sich lediglich aus gebuchter Zeit und gefahrenen Kilometern zusammen.«

Im Aktionszeitraum von Februar bis Dezember 2020 können alle HNV-Abo-Kundinnen und Kunden drei Monate lang »schnuppern« und das Car-Sharing in Heilbronn ausgiebig testen. Dabei muss weder eine Kaution hinterlegt, noch ein Teilnahmebeitrag bezahlt werden. Bei HNV-Abonnenten, die sofort einsteigen möchten, verzichtet stadtmobil im ersten Jahr der Mitgliedschaft auf den Teilnahmebeitrag. Zusätzlich erhalten alle neuen stadtmobil Car-Sharer, die im Besitz eines HNV-Abos sind, eine Fahrtgutschrift in Höhe der Aufnahmegebühr. »Mit diesen Vergünstigungen haben HNV-Abonnenten jetzt alle Trümpfe in der Hand« sagt HNV-Geschäftsführer Gerhard Gross.

Anmelden kann man sich für das Car-Sharing-System von stadtmobil im HNV-Kunden-Center. Die Anmeldung erfolgt einmalig mit Führerschein und Ausweis, um dann per Zugangskarte Zugriff auf alle stadtmobil-Autos deutschlandweit zu erhalten. Damit ist der erste Schritt getan: Als zweiter Schritt folgt das Buchen des gewünschten Autos, was online oder per App erfolgt. Im dritten Schritt wird das Auto dann mit der Zugangskarte geöffnet und man kann losfahren. Abschließend stellt man das Auto am Ende der gebuchten Zeit wieder an der Station ab. Stadtmobil CarSharing bietet Fahrzeuge in allen Größenordnungen an, vom Kleinstwagen bis zum Transporter.

Mit der Zugangskarte lässt sich das Auto öffnen...

Damit auch Studierende in Heilbronn jederzeit mobil sein können, bietet der HNV kostengünstige Semestertickets sowie die Möglichkeit, mit einem gültigen Studentenausweis an Werktagen ab 19 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und gesetzl. Feiertagen ganztags den Stadtverkehr zu nutzen. Am Dienstag, 17. März 2020 beantworten stadtmobil und der HNV am Kunden-Center in der Olgastraße 2 in Heilbronn alle offenen Fragen.

Der andere Car-Sharing Anbieter in Heilbronn ist der Heilbronner Energieanbieter ZEAG, der seine eigenen Autos als »Mos« bezeichnet. ZEAG setzt ausschließlich auf Elektroautos, derzeit rund 20 E-Golf und BMW i3, die zu 100 Prozent mit Strom aus regenerativen Quellen betrieben werden. Durch den Elektroantrieb gleiten sie fast geräuschfrei über die Straßen. Auch hier profitieren Besitzer der HNV-Jahreskarte von finanziellen Vergünstigungen. Die Parkplätze sind reserviert, was die oft lästige Suche nach einem passenden Stellplatz überflüssig macht. Registrieren kann man sich für das Car-Sharing von ZEAG ganz unkompliziert online, anschließend müssen lediglich Führerschein und Personalausweis im Energie-Shop in der Lohtorstraße vorgezeigt werden.

Die festen Standplätze der »Mos« sind im Stadtgebiet von Heilbronn an hochfrequenten Orten verteilt – wo der nächste zu finden ist, sieht der Kunde in der App. Sollte man einmal aus der Heilbronner Region herausfahren, kann dort einfach auf eigene Kosten an jeder verfügbaren Ladestation angedockt werden. Die Kosten dafür werden dann im Nachgang in Form einer Monatsrechnung berechnet. Wichtig ist lediglich, dass man den »Mo« nach der Fahrt wieder an seine ursprüngliche Station, also an die Zeag Energie AG-Ladesäule, zurückbringt. Dort muss der Schlüssel zurück in die Schlüsselhalterung gesteckt und der Ladevorgang gestartet werden. Fertig.

Alle Informationen zum Thema Mobilität / Carsharing unter www.stadtmobil.de, www.h3nv.de und www.zeag-energie.de/carsharing