Cave 61: 60 Jahre feste Größe im Jazz

Der Standort hat immer mal wieder gewechselt und doch gehört der Jazz-Club Cave 61 fest zum Heilbronner Stadtbild – und das nun seit 60 Jahren. Deshalb wird der runde Geburtstag des Cave 61 vom 14. bis 17. Oktober auch standesgemäß gefeiert.

Wenn man Axel Lauser fragt, an was er sich in 41 Jahren Vorstandstätigkeit des Cave 61-Vereins erinnert, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: »Hauptsächlich an die ganzen Umzüge!« Tatsächlich hat der Heilbronner Traditionsclub eine bewegte Geschichte hinter sich: Seit der Gründung im Jahr 1961 in einem Keller im zweiten Untergeschoss eines Wohnhauses in der Uhlandstraße haben Club und Verein sage und schreibe zehn Locations bespielt, darunter ein Luftschutzkeller in der Uhlandstraße, der Deutschhofkeller, die Kaiserstraße, die Wilhelmstraße und das K3, bevor man schließlich 2016 in dem aktuellen Domizil im Alten Theater in Sontheim landete.

»Das Cave 61 war immer schon eher was für Liebhaber«, erklärt Axel Lauser. »Je nachdem in welcher Location wir uns befanden, waren wir teilweise ganz schön versteckt, da stolpert man nicht mal eben so drüber.« Trotzdem fristete der Kult-Club in den 60 Jahren kein Nischendasein, im Gegenteil: Jazz-Legenden wie Al Jarreau, John Scofield, Ron Carter, Chick Corea oder Curtis Stigers gaben sich in dem Cave 61 die Klinke in die Hand – » das sind Namen, da läuft anderen Jazz-Clubs das Wasser im Munde zusammen«, lacht Lauser und sein Kollege Wolfgang Volland, 2. Vorsitzender des Vereins ergänzt: »Die haben vor Zehntausenden gespielt, die hätte man nie in Heilbronn vermutet. Das zeigt: Das Cave 61 ist mehr als nur ein provinzieller Jazz-Club.

1. Vorsitzender Axel Lauser und 2. Vorsitzender Wolfgang Volland

Bei so einer langen Vereins- und Clubgeschichte bleiben viele skurrile Anekdoten hängen. Gerne erinnern sich Lauser und Volland zurück an einen Auftritt von Jazz-Musikerin Barbara Dennerlein, deren riesige B3-Orgel nicht durch die Tür in der Hafenstraße passte. Kurzerhand wurde wenige Stunden vor dem Konzert die komplette Rückwand abgenommen und das Fenster ausgehangen, um die Orgel irgendwie auf die Bühne schieben zu können. »Ein Riesenaufwand, alles natürlich in letzter Sekunde – und als der Auftritt dann zu Ende war, ging die ganze Prozedur wieder von vorne los«, lacht Lauser. Nicht zu vergessen der Moment, wo einem Musiker das Saxophon von der Bühne fiel. Ersatz fand dann ausgerechnet jemand aus dem Publikum, der nach Hause rannte und das Übungsinstrument der Tochter klaute.

Das hohe Qualitätsniveau der Konzerte will Cave 61 auch zu seinem großen Geburtstagsfestival halten: So werden unter anderem Jazz-Größen wie Karolina Strassmayer & Drori Mondlak, Yellowjacket, das Dutch Swin College oder Joo Kraus meets Malia im Alten Theater sowie in der Kreissparkasse Heilbronn Unter der Pyramide spielen. 60 Jahre –ein tolles Gefühl, findet Axel Lauser, aber: »Schlussendlich haben wir nur ein Ziel: Wir wollen weitermachen.« Es liege an den jüngeren Generationen, das Feuer des Cave 61 weiterzutragen. Auf die nächsten 60 Jahre!

Jubiläumsfestival 60 Jahre Cave 61, Do. 14. bis So. 17. Oktober, jeweils ab 19 Uhr, Altes Theater & Unter der Pyramide, Heilbronn, Alle Termine, Karten und Infos unter: www.cave61.de