Christmas Truck kommt mit Geschenken nach Heilbronn

Am 13. Dezember steuert ein 16 Meter langer Christmas Truck befüllt mit Geschenken den Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt an. Janina Martig, die „schönste Truckerin der Welt“ macht zum ersten Mal Halt in Heilbronn. Gemeinsam mit den Heilbronner Kiwanis Clubs werden alle Kinder mit kleinen Weihnachtspräsenten beschenkt.

Janina Martig baute sich mit einem LKW-Fuhrpark in der Schweiz ihr eigenes Unternehmen Janina Martig Logistics mit Sitz in Basel und Bern auf und ist damit zugleich eine der wenigen Frauen und Unternehmerinnen in der sehr männerdominierten Transportbranche. Früher war die junge Frau mit einem Herz für Kinder selbst Truckerin. Bis heute ist sie nebenbei noch als Model tätig und führt erfolgreich ihr Business. Einmal im Jahr und das immer im Advent beschenkt die Schweizerin nunmehr im sechsten Jahr Kinder aus sozialen Einrichtungen wie Tafeln, Kinderheimen, Brennpunktschulen und Krankenhäusern.

„Ich freue mich sehr, dass Janina in diesem Jahr den Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt ansteuert und gemeinsam mit den Heilbronner Kiwanis-Freunden kleine Geschenke an die Kinder verteilt“, freut sich Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) und derzeit auch Präsident des Kiwanis Club Heilbronn Neckartal e.V.. Kiwanis ist nach UNICEF die weltweit größte Organisation von Freiwilligen, die sich aktiv für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und der Gemeinschaft einsetzt. „Im Fokus der Kiwanis Charity-Aktivitäten stehen besonders Kinder und deren Umfeld“, so Schoch, der diese Aktion deshalb auch gerne ehrenamtlich begleitet. Daher habe man auch die Heilbronner Schulen, Kindergärten, Ganztageseinrichtungen und Kinderhorte angeschrieben und auf den Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt eingeladen. „Selbstverständlich sind alle Familien mit ihren Kindern herzlich willkommen und können sich am Freitag, 13. Dezember 2025 ab 17 Uhr über ein kleines Geschenk freuen, wenn der Christmas Truck auf dem Heilbronner Marktplatz vor dem Käthchenhaus am Rande des Käthchen Weihnachtsmarktes Station macht“, ist Steffen Schoch voller Vorfreude auf dieses einmalige Ereignis.