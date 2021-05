Click & Meet in Heilbronn voraussichtlich ab Dienstag

Nachdem die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Heilbronn am Freitag, 21. Mai, den Schwellenwert von 150 an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschritten hat, ist ab Dienstag nach Pfingsten, 25. Mai, im Einzelhandel Einkaufen mit Termin (Click & Meet) möglich. Grundlage dafür sind die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichen Zahlen zur 7-Tage-Inzidenz. Die entsprechende Feststellung hat das Städtische Gesundheitsamt am heutigen Freitag, 21. Mai, veröffentlicht.

Voraussetzung für Click & Meet ab Dienstag ist allerdings, dass die 7-Tage-Inzidenz auch über die Pfingstfeiertage an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter dem Schwellenwert von 150 bleibt. Andernfalls kann die Öffnung mit Terminvereinbarung ab Dienstag nicht angeboten werden.

Weitere Lockerungen im Einzelhandel sind möglich, wenn die 7-Tage Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 liegt.

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 darf der gesamte Einzelhandel öffnen.