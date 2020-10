Corona: Ab sofort gelten strengere Regeln in Heilbronn

Lange war es angekündigt, nun ist es Realität geworden. Angesichts der steigenenden Infektionsraten treten ab Freitag 16.10. in der Stadt Heilbronn neue Maßnahmen zur Einschränkung in Kraft. Schulen und Kindergärten sollen weiterhin geöffnet bleiben.

Am Mittwoch war es soweit: Die Stadt Heilbronn hat den Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten. Diese so genannte 7-Tages-Inzidenz steigt weiterhin an. Als Folge wurden in einer Allgemeinverfügung strengere Regeln beschlossen, die ab Freitag, 16. Oktober für alle Bürgerinnen und Bürger gelten. So wird die Maskenpflicht auf sämtliche Fußgängerzonen in der Innenstadt, alle Schulen ab der Klasse 5, auch im Unterricht, den Wochenmarkt und alle sonstigen Märkte, alle Laufwege und Begegnungsflächen, z.B. in Kirchen und Moscheen sowie auf Kultur- und Bildungseinrichtungen, Sporteinrichtungen, Hotels und Beherbergungsbetriebe ausgeweitet.

Private Veranstaltungen in privaten Räumen werden auf maximal 10 Personen begrenzt. In gemieteten Räumen dürfen maximal 25 Personen gemeinsam feiern. Ansammlungen bzw. Treffen ohne konkreten Anlass, mit mehr als zehn Personen, sind untersagt. »Im vertrauten Familien- und Freundeskreis fühlen sich viele vor dem Virus sicher. Gerade dort infizieren sich aber sehr viele Menschen«, erklärt Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel.

Das Ziel der neuen Regelungen sei es, die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens zu gewährleisten, während gleichzeitig Schulen und Kindergärten weiterhin geöffnet und Schaden für die Wirtschaft möglichst gering gehalten werden soll. Harry Mergel appelliert eindringlich an alle, die Vorschriften einzuhalten: »Es ist ernst. Das Infektionsgeschehen setzt sich bisher ungebrochen fort. Mit den künftig geltenden strengeren Regeln reagieren wir maßvoll und verantwortungsbewusst darauf. Wir tun das zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger, vor allem der älteren und vorerkrankten Menschen unter uns.«

Die Allgemeinverfügung im Wortlaut gibt es unter www.heilbronn.de/coronavirus