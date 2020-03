Corona-Virus: Aktuelles aus Heilbronn

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Heilbronn wurde eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen und die Menschen vor Ort zu schützen.

17.03., 13:30 Uhr: In der Region wurde der erste Todesfall eines Corona-Infizierten bestätigt. Eine 80 Jahre alte Bewohnerin des Seniorenheims Alpenland in Bad Rappenau starb nach Angaben von Mathias Burkhardt, Sprecher der SLK-Kliniken, in der Lungenklinik Löwenstein. Weitere Angaben zu der Toten wurden aus Gründen der Persönlichkeitsrechte nicht gemacht.

17.03., 10:15 Uhr: Mit dem allgemeinen Verbot öffentlicher und privater Veranstaltungen und Ansammlungen mit einer voraussichtlichen Teilnehmerzahl von mehr als 100 Personen werden im Landkreis Heilbronn zahlreiche Veranstaltungen abgesagt. eranstaltungen und Ansammlungen mit einer voraussichtlichen Teilnehmerzahl von 50 bis 99 Personen sind dem für den Ort der Veranstaltung oder Ansammlung zuständigen Rathaus mindestens 72 Stunden vor Beginn schriftlich anzuzeigen.Die Stadt bereitet außerdem eine Allgemeinverfügung vor, in der öffentliche und private Veranstaltungen ab 50 Personen verboten sind.

Viele Veranstaltungsorte, darunter die experimenta Heilbronn sowie zahlreiche Clubs und Diskotheken, haben geschlossen. Die Schulen sind seit Dienstag, 17. März, geschlossen. Auch Hochschulen wie die Heilbronner Hochschule haben den Vorlesungsbeginn des Sommersemesters verschoben. Ebenfalls geschlossen werden sollen unter anderen: Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Wettbüros, Kinos, Sportanlagen. Die beiden Heilbronner Bäder, das Freizeit- und Solebad Soleo und das Hallenbad Biberach bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die Stadtbibliothek, die Städtische Musikschule, die Museen, das Stadtarchiv und die VHS bleiben Für Gaststätten sollen Auflagen gelten mit 1,50 Meter Abstand zwischen den Tischen.

Der Verbund Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr (HNV) stellt den Betrieb ab dem 18. März bis zum Ende der Osterferien im gesamten Verbundgebiet auf Ferienfahrplan um.

Täglich werden weitere Fälle von bestätigten COVID-19 Infektionen gemeldet. Die Folge ist eine Überlastung der Krankenhäuser und niedergelassenen Ärzte in der ganzen Region. Der Landkreis Heilbronn hat deshalb entschieden, diese durch eine Beprobungsstelle für den Landkreis und die Stadt Heilbronn zu entlasten. Testen lassen kann man sich dort allerdings nur, wenn ein solcher Test zuvor angeordnet wurde.

Aktuelle Fallzahlen sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar. Das Landesgesundheitsamt hat unter Telefon 0711 904-39555 eine Hotline für Bürger eingerichtet. Diese Hotline ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar.