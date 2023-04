Das Heilbronner Weindorf wird noch vielfältiger

Das Heilbronner Weindorf ist wohl das beliebteste Fest der Stadt und mit bis zu 300.000 Besuchern an elf Tagen auch weit über die Grenzen der Region hinaus ein echter Publikumsmagnet für die älteste Weinstadt Württembergs. Vielfältige kulinarische Köstlichkeiten, Weine der Region, tägliche Weinführungen und Live-Musik sind Garant für stimmungsvolle Stunden. Der Aufsichtsrat der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) hat in seiner Sitzung am 4. April 2023 der Vergabe weiterer Gastrostände zugestimmt. Ein Weinstand kann noch vergeben werden.

„Ein hochwertiges und abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot hat auf dem Heilbronner Weindorf eine zentrale Bedeutung“, so Steffen Schoch, Geschäftsführer der ausrichtenden Heilbronn Marketing GmbH. Nachdem bereits im vergangenen Jahr zwei Gastronomen und ein Weinstand ausgeschieden waren, hat für dieses Jahr ein weiterer Gastrostand, Voltino Catering, seine Teilnahme abgesagt. Auf eine Ausschreibung zur Nachbesetzung, welche die HMG zu Beginn des Jahres durchgeführt hatte, haben sich vier Gastrobetriebe beworben.

Gastroangebot wird noch vielfältiger

Nach Bewertung von Innovation und Kreativität des Speisenangebots, der Speisenpräsentation und des vorgesehenen äußeren Erscheinungsbilds des Verkaufsstandes beurteilte die Jury auch die Referenzen und Erfahrungen in der Veranstaltungsgastronomie und die Passgenauigkeit des Sortiments zum bisherigen Angebot. Eine Bewerbung wurde abgelehnt, da sie mit ihrem Angebot nicht zur Ausschreibung passte.

Mit einer Gesamtpunktzahl von 695 von 900 möglichen Punkten erreichte Franks Rustikale Imbisstube aus Remseck am Neckar mit vor Ort zubereitetem Flammlachs mit selbstgemachter Knobisauce, Backfisch, Calamares und Knuspergarnelen den ersten Platz. Mit seinem persischen Speisenangebot wie Grillspezialitäten und traditionellen Saucengerichten überzeugte Nabatians Restaurant und Catering aus Heilbronn auf Platz zwei mit 677,5 Punkten. Auf Platz drei setzte sich das vietnamesische Restaurant Anroll mit 574,5 Punkten durch. Unter anderem vietnamesische Burger, Dimsum und Gyoza werden auf der Weindorfkarte stehen. „Für das Heilbronner Weindorf ist das erweiterte internationale Speiseangebot eine Bereicherung. Es ergänzt das schon bisher vielfältige, eher regionale Angebot ausgezeichnet. Gerade die orientalischen und asiatischen Speisen werden zu den Heilbronner Weinen ein echtes Geschmackserlebnis bringen“, ist sich Steffen Schoch sicher und hofft auch auf die Erschließung neuer Besuchergruppen.

Keine Bewerbung für den Weinstand

Nachdem im vergangenen Jahr die Heilbronner Traditionsweingüter Drautz-Able und Kistenmacher-Hengerer aus persönlichen Gründen ausgeschieden waren, hatten Privatweingüter, Genossenschaften, Prädikatsweingüter und Jungwinzervereinigungen Interesse bekundet. Fristgerecht ging aber keine Bewerbung ein. Der Aufsichtsrat hat am Dienstagnachmittag zugestimmt, dass auch jetzt noch Interessenten nachrücken können, sofern sie die Ausschreibungskriterien vollumfänglich erfüllen. „Wir sind noch in Gesprächen mit Interessenten“, bestätigt Schoch.

Die Jury

Die Entscheidung über die Vergabe oblag der Jury mit Vertretern der Heilbronn Marketing GmbH in Abstimmung mit je einem Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Heilbronner Weindorf, des Verkehrsvereins Heilbronn, des Verbands der Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Studiengang Foodmanagement/Wein-Technologie-Management in Heilbronn, des Staatsweinguts Weinsberg, des Weininstituts Württemberg, des Weinbauverbands Württemberg, der Württembergischen Weinkönigin und einem Vertreter von Schmeck den Süden Baden-Württemberg (je eine Stimme) allein auf Grundlage der Punktebewertung zu den sachbezogenen Kriterien. Der Aufsichtsrat unter Vorsitz von Oberbürgermeister Harry Mergel hat die Juryentscheidung in seiner Sitzung vom 4. April 2023 bestätigt.