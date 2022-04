Das Motto des Sommers 2022 – Heilbronn zeigt Geschmack

Nach entbehrungsreichen Monaten möchte ­Heilbronn im Sommer 2022 Bürger und Besucher der Stadt einladen, all das worauf lange verzichtet werden musste, endlich wieder in vollen Zügen zu genießen. »HN zeigt Geschmack« lautet das Motto dieser konzertierten Aktion vom 26. Mai bis 18. September, bei der viele städtische und nicht ­städtische Akteure gemeinsam für ihre Stadt ­arbeiten.

Fahnen und bunte Bänder sollen die Straßen säumen, Brückengeländer und Laternen, aber auch Gebäude in Szene setzen und für festliche Stimmung sorgen. Angelehnt an eine Sonderausstellung der experimenta zum Thema Geschmack wird in fünf Kategorien ein Veranstaltungskonzept präsentiert, das viele bekannte und neue Formate beinhaltet, die das aktuelle Sommer-Motto aufgreifen werden. »Heilbronn wird sich von seiner besten Seite zeigen, wir wollen noch mehr Anreiz geben, in die Heilbronner Innenstadt zu kommen. Besucher und Besucherinnen sollen sich wohlfühlen in einem angenehmen Ambiente, um die attraktiven Angebote in Gastronomie und Handel zu nutzen«, erklärt Oberbürgermeister Harry Mergel die Intention des Projekts. Heilbronn entwickele sich immer mehr zur Wissensstadt. Große Kongresse wie die Jahrestagung von Ecsite (europäischer Dachverband der Science Center und Museen) im Juni oder die wachsende Zahl Studierender würden ein neues und internationales Publikum nach Heilbronn führen. „Wir möchten alle, die Gäste der Stadt wie ihre Bewohner mit diesem fröhlichen und bunten Programm erreichen und gemeinsam an die Lebensfreude der Bundesgartenschau anknüpfen“, erklärt Mergel. Das Geschmacks-Thema der experimenta-Sonderausstellung habe sich als Dach für so ein Gesamtkonzept hervorragend angeboten.

Prof. Dr. Bärbel Renner, Bereichsleiterin Kommunikation bei der experimenta, erklärt: „Bei uns dreht sich alles um Fragen des Geschmacks. Egal, ob es um Musik, Essen, Mode, Wohnen oder Liebe geht: Hier können Alle auf Entdeckungstour gehen und neue Geschmackserlebnisse sammeln – nicht nur in unserer Sonderausstellung, sondern auch mit unserer innovativen App“. Die Ausstellung „Geschmacksfragen“ und das Konzept in der Innenstadt würden sich dabei perfekt ergänzen: Im Science Center werde das Thema Geschmack spielerisch und wissenschaftlich aufbereitet, in der Innenstadt zeige es sich im bunten Leben, so Renner weiter.

„Zwischen 26. Mai und 18. September wird die Innenstadt zum Treffpunkt, denn sie wird geschmückt sein und es gibt viel zu erleben“, weckt Steffen Schoch, Geschäftsführer der für das Projekt verantwortlichen Heilbronn Marketing GmbH Vorfreude. Von Klassik Open Air bis Weindorf spanne sich der Veranstaltungsbogen, darunter viele Formate, die sich bereits bewährt hätten, wie HN ist Kult oder der Weinsommer. Aber auch neue und zusätzliche Aktionen wie der KulturSamstag oder das Wiederaufleben des Heilbronner Lichterfests seien geplant. Das große Finale solle das Weindorfs werden, das in diesem Jahr hoffentlich wieder in der Innenstadt stattfinden könne.

»Heilbronn zeigt Geschmack«

Do. 26. Mai bis So. 18. September

Heilbronner Innenstadt

Alle Angebote und Informationen unter

www.hn-zeigt-geschmack.de