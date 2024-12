Dekorationswettbewerb auf dem Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt

Jedes Jahr motiviert die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) als Veranstalter des Käthchen Weihnachtsmarktes die Standbetreiber dazu, ihre Kreativität auszuleben und die Besucher mit tollen Dekorationen zu überraschen. Wer hat die kreativste Deko? Welcher Stand sticht am meisten hervor oder begeistert die Besucher ganz besonders? Am Donnerstag hat sich eine Jury aus sieben Mitgliedern von der Akademie für Kommunikation aus Heilbronn auf die Suche nach den originellsten Ständen gemacht und am Ende vier Preise und einen Ehrenpreis vergeben.

Der Käthchen Weihnachtsmarkt erstreckt sich durch die Fußgängerzone von Heilbronn und entfaltet sein besonderes Flair am Marktplatz und am Kiliansplatz. Stimmungsvolle Lichterketten, festlich geschmückte Weihnachtsbäume, die Käthchen-Kunsteisbahn, die Käthchen-Bimmelbahn und gemütliche Hütten zum Aufwärmen sind einige der Highlights. Die einzigartige Dekoration der rund 65 Stände trägt maßgeblich zum einladenden Charakter des Marktes bei. „Die aufwendige Gestaltung der Hütten, insbesondere die üppig geschmückten Dächer, sind das typische Erscheinungsbild des Käthchen Weihnachtsmarktes“, freut sich HMG-Projektleiterin Rosalie Stumpf.

Am Donnerstagnachmittag machte sich ein sechsköpfiges Schülerinnenteam unter der Leitung von Gabriele Ostermann von Roth von der Akademie für Kommunikation aus Heilbronn auf, um die schönsten Weihnachtsmarktstände zu finden.

„Ich finde es auch beim dritten Mal spannend mit meinen Schülerinnen die Stände zu beurteilen,“ so Gabriele Ostermann von Roth kurz vor dem Rundgang. Als Kreative müssten ihre Schülerinnen stets Gestaltungskriterien beachten. Nun tauschen sie die Seiten und bewerten die Kreativleistung anderer. Natürlich kann man „über Geschmack nicht streiten“, aber es zeichneten sich bereits beim gemeinsamen Schlendern über den Weihnachtsmarkt Favoriten ab. „Mir hat es Spaß gemacht,“ so die Modeschülerin Victoria. „Ist mal was anderes als der schulische Alltag“, ergänzt Eliska. „Ich habe besonders auf die Dachdekorationen und auf die Beleuchtung geachtet“, so Ellen. „Es ist einfach schön, wenn es viele Lichter gibt, besonders in dieser dunklen Jahreszeit,“ fügt Emely hinzu.

Am Ende des Rundgangs können die sechs Mode-Schülerinnen der Akademie für Kommunikation einen Gewinner vermelden. Neben dem zweiten Platz gab es zwei drittplatzierte Stände und auch einen Ehrenpreis:

Die Gewinner des Dekorationswettbewerbs 2024 sind:

Platz Mandelbrennerei Riedel (Stand Nr. 26, Kiliansplatz): Note 1,4 Platz Klaus Thaler Weihnachtsartikel (Stand Nr. 40, Kiliansplatz): Note 1,6 Platz Timo Zöllner Crêpes (Stand Nr. 23, Kiliansplatz): Note 1,8 sowie Larissa Dehm, Weihnachtsartikel (Stand 35, Kiliansplatz): Note 1,8

Der Ehrenpreis (schönster Stand ohne Getränke, Imbiss und Süßwaren) ging ebenfalls an den Zweitplatzierten Klaus Thaler Weihnachtsartikel.