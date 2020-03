Corona-Virus im MORITZ Land: Viele Veranstaltungen werden abgesagt.

Der Corona-Virus breitet sich weiter aus. Täglich werden weitere Fälle von bestätigten COVID-19 Infektionen gemeldet. Zahlreiche Veranstaltungen in der MORITZ-Region werden abgesagt, um eine weitere Ausbreitung zu verlangsamen.

Wie zuvor bereits von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn empfohlen, hat die Landesregierung Baden-Württemberg Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer/innen verboten. Einige Veranstaltungsorte, darunter die experimenta in Heilbronn, haben den gesamten Betrieb bis auf weiteres eingestellt. Viele Veranstalter halten sich aktuell an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und bitten Besucher/innen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben oder sich krank fühlen, zuhause zu bleiben. Zusätzlich wurden an einigen Orten Desinfektionsmittel aufgestellt. Alle Hochschulen in Baden-Württemberg stellen den Vorlesungsbetrieb bis einschließlich 19. April ein. Auch einige Schulen und Kindergärten mussten bereits vorsorglich schließen. Einige Veranstalter bieten eine kostenfreie Stornierung bereits gekaufter Tickets oder den Umtausch in Gutscheine an. Generell haben Verbraucher bei einer Absage Anspruch auf Rückerstattung. Diese ist entweder bei der Vorverkaufsstelle, an der das Ticket gekauft wurde oder beim Veranstalter direkt einzuholen.

Veranstaltungen aus der Region gibt es auf unserer Homepage unter Events. MORITZ bemüht sich darum, die Seiten laufend zu aktualisieren und abgesagte Veranstaltungen als solche frühzeitig zu kennzeichnen.

Inzwischen sind in allen Bundesländern Corona-Infektionsfälle bestätigt worden. Fallzahlen sind unter www.rki.de/covid-19-fallzahlen abrufbar. Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als mäßig eingeschätzt, sie variiert allerdings von Region zu Region und ist in »besonders betroffenen Gebieten« höher. Das Landesgesundheitsamt hat unter Telefon 0711 904-39555 eine Hotline für Bürger eingerichtet. Diese Hotline ist täglich zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar. Für Verdachtsfälle können sich Patienten und Hausärzte unter der Hotline der SLK-Kliniken und der Gesundheitsämter der Stadt Heilbronn und des Landkreises Heilbronn 07131-4933333, was im konkreten Verdachtsfall zu tun ist.