Der Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr wie geplant vom 25. November bis 22. Dezember stattfinden. An rund 70 Ständen werden in der Innenstadt Kunsthandwerk, Leckereien sowie Geschenke für die Liebsten angeboten. Auf Marktplatz und Kiliansplatz werden gebündelt Weihnachtsmarkt-Gastronomie und Glühweinstände in einem zugangskontrollierten Bereich zu finden sein. Neu ist ein weihnachtlicher Vergnügungspark für Familien am Bollwerksturm und der Glühweinausschank der Wein Villa an der Neckarbühne. OB Harry Mergel freut sich: »Man kann von einer frohen Botschaft reden.« Dass der Käthchen Weihnachtsmarkt stattfinden wird, sei eine sehr gute Nachricht für die Beschicker, die Besucher sowie für den Heilbronner Handel und die Gastronomie. »Wir werden in diesem Jahr wieder eine lebendige Innenstadt und einen Weihnachtsmarkt, mit allem, was wir kennen, erleben«, sagt Mergel. Der Weihnachtsmarkt sei immens wichtig für die Heilbronner Händler, die gerade in den Adventswochen ihre umsatzstärksten Wochen haben. Mergel bedankt sich bei der Heilbronn Marketing GmbH, die sich für die Wiederaufnahme des Käthchen Weihnachtsmarktes in diesem Jahr stark gemacht hat.

Um den Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, wird es für die gastronomischen Angebote auf dem Marktplatz und dem Kiliansplatz zugangskontrollierte Bereiche geben. Hier werden die jeweils erforderlichen Nachweise – 3-G, bei Alarmstufe 2-G – geprüft. Aber auch außerhalb dieser Bereiche werden einzelne Gastronomen Speisen und Getränke verkaufen und die geforderten Nachweise eigenständig kontrollieren. Die Maskenpflicht werde immer dann gelten, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden könne.

Dass es vorab Besucherbänder zum Preis von einem Euro zu kaufen gebe, wie einige Medien kommuniziert hatten, sei nicht richtig, betont Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing. Eintrittsbändchen werde es nicht geben: »Der Weihnachtsmarkt soll für alle Besucher einen unbeschwerten Zugang zur Innenstadt bieten«.

Rund um den Weihnachtsmarkt wird ein buntes Programm angeboten: So gibt es Stadtführungen mit den Heilbronner Käthchen, evtl. auch Käthchen-Vorlesestunden, den Besuch vom Nikolaus sowie einen Wunschzettelkasten des Heilbronner Käthchens. Als neues Highlight wird es in diesem Jahr vom 25. November bis 7. Januar einen weihnachtlichen Vergnügungspark mit Riesenrad und einigen Kinderkarussells auf dem Platz am Bollwerksturm geben. Mit Kinderpunsch und leckeren familiengerechten Imbissangeboten können Familien hier gemeinsam die Vorfreude auf Weihnachten genießen.

Beim Nightshopping am 1. Adventssamstag (27. November) können in der Innenstadt bis 22 Uhr Besorgungen gemacht werden. »Die ganze Vielfalt des Einzelhandels sowie die bunte und vielfältige Innenstadt soll damit gezeigt werden«, sagt Schoch.

Um den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und das Bummeln in der Innenstadt noch attraktiver zu gestalten, wird der ÖPNV an den Adventswochenende kostenfrei sein. In der Stadt Heilbronn, im Landkreis Heilbronn und im Hohenlohekreis dürfen dann Bus, Zug und Stadtbahn unentgeltlich genutzt werden.

Johannes Nölscher von der Stadtinitiative Heilbronn betont die Bedeutung der Vorweihnachtszeit für den städtischen Einzelhandel. »Dass der Käthchen Weihnachtsmarkt stattfinden wird, lässt uns auf ein gutes Ende dieses Jahres hoffen.«