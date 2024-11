Der neue Heilbronner Bürgerwein: Genuss für einen guten Zweck

Die Heilbronner Bürgerstiftung, der Verein „Wir für Heilbronn e.V.“, die Genossenschaftskellerei Heilbronn und das Heilbronner Weingut G.A. Heinrich geben auch in diesem Jahr eine neue Abfüllung des limitierten Heilbronner Bürgerweins heraus – ein Rotweincuvée, der sinnbildlich für die Zusammenarbeit innerhalb der Heilbronner Weinwirtschaft und ihrer Partner steht.

Von jeder verkauften Flasche dieses Weins fließen zwei Euro in die Pflege und Unterhaltung des Wein Panorama Wegs am Wartberg.

In den ersten zehn Jahren wurde der Ausbau der Rotweincuvée im Wechsel vom Weingut G.A. Heinrich und der Genossenschaftskellerei Heilbronn (WG Heilbronn) vorgenommen. Zum dritten Mal nun vinifizierten die Kellermeister den Wein gemeinsam, Tobias Heinrich (G. A. Heinrich) und Tobias Zeller (WG Heilbronn) zum ersten Mal in dieser Konstellation. Tobias Zeller folgt damit auf den langjährigen Kellermeister der WG Heilbronn, Arne Maier, der sich in den Ruhestand verabschiedet hatte. „Mir ist bewusst, in welch‘ große Fußstapfen ich getreten bin, aber das war auch ein ganz besonderer Ansporn für mich,“ so Tobias Zeller, der zuvor den Weinkeller Flein-Talheim leitete. „Auch dieses Jahr konnten wir wieder einen sehr hochwertigen Wein produzieren“, ergänzt er zufrieden.

Wie immer durfte der Wein für die edle Rotweincuvée in den zwei extra für das Projekt angeschafften Eichenholzfässern lagern. Lemberger und Burgunder sind die prägenden Sorten, verfeinert durch kleinere Anteile an Cabernet, erklärte Zeller. Heraus kam ein feiner, fruchtbetonter Wein, „auf den wir sehr stolz sind“, ergänzt Björn Heinrich, Miteigentümer des Weinguts G.A. Heinrich. Ab Dezember wird der Vorzeigewein an mindestens fünf Verkaufsstellen in Heilbronn sowie online erhältlich sein - ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk aus Heilbronn.

Auch in diesem Jahr wurde von Küchenchef Urim Gashaj ein auf den Bürgerwein abgestimmtes Menü entwickelt, welches ab sofort fest auf der Karte der Wein Villa zu finden ist. Mit „Carpaccio vom Hirschkalb auf Dijonsenf-Mayonnaise“ als Vorspeise, „Rosa Entenbrust auf Kürbiscreme mit Brezelknödel und Wurzelgemüse, verfeinert mit Bürgerweinjus“, als Hauptgang und „Weiße Schoko Mousse auf Rotwein-Zwetschgen“ als süße Abrundung hat Gashaj es geschafft, eine kulinarische Komposition zu kreieren, die perfekt mit dem Bürgerwein harmoniert. Das dreigängige Menü wird ab sofort in je nach Saison leicht abgewandelter Form zu 56,90 Euro pro Person angeboten.

1.500 Flaschen des guten Tropfens gingen 2024 in den Verkauf, je 2 Euro pro Flasche werden traditionell dem Erhalt des Wein Panorama Wegs am Wartberg zugeführt. Somit konnte am Mittwoch eine Spendensumme von 3.000 Euro von der Bürgerstiftung an den Verein „Wir für Heilbronn e.V.“ überreicht werden. „Der Wein Panorama Weg als Aushängeschild der Region kann nur dank solch‘ großzügiger Spenden erhalten werden“, betont Nico Weinmann, Erster Vorsitzender des Vereins. Und Karl Schäuble, Vorsitzender der Heilbronner Bürgerstiftung, ergänzt: „Besonders stolz bin ich, dass es sich beim Bürgerwein um ein nachhaltiges, etabliertes Produkt handelt, was von Jahr zu Jahr besser wird.“

„Der Bürgerwein ist ein Herzblutprojekt, das in der touristischen DNA der Stadt fest verankert ist,“ so Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH. „Er ist mit Wein und Wissen am Neckar ein zentrales Element der touristischen Vermarktung von Heilbronn,“ ergänzt er. Schoch berichtete von einem sehr erfolgreichen touristischen Jahr 2024 für Heilbronn. Die Stadt steuert auf voraussichtlich 550.000 Übernachtungen zu – ein Rekord. Der Tourismuschef blickt optimistisch in die Zukunft: „Die Weinstadt Heilbronn wird sich Schritt für Schritt und vor allem durch spannende Veranstaltungsformate wie z. B. Wein Villa on Tour als bedeutende Weindestination etablieren, und das mit wachsender Dynamik.“

Der neu abgefüllte Bürgerwein ist ab Dezember für 14,90 Euro in der regulären Flasche, für 32,90 Euro in der Magnumflasche erhältlich im Weingut G.A. Heinrich (Riedstraße 29), bei der Genossenschaftskellerei Heilbronn (Binswanger Straße 1), in der Wein Villa (Cäcilienstraße 66), bei Wein & Möbel (Im Gemmingstal 69) und in der Tourist-Information der Heilbronn Marketing (Kaiserstraße 17) sowie online unter www.shop.heilbronn.de. Eine Erweiterung des Vertriebsnetzes ist geplant.