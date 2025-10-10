DFB zu Gast in Heilbronn

Großen Fan-Ansturm gab es am Donnerstagabend, 09. Oktober, vor dem Heilbronner Parkhotel, als der weiße Bus der Nationalelf in die Einfahrt fuhr. Freitagabend, 10. Oktober, wird das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das WM-Qualifikationsspiel gegen Luxemburg in Sinsheim spielen. Um Punkt 20.45 Uhr wird in der PreZero Arena angepfiffen.

Doch bis es Zeit für die Abfahrt aus Heilbronn ist, nutzen Fans die Chance für Fotos und Autogramme vor dem Parkhotel, wo die DFB-Stars, unter anderem Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Florian Wirtz und Nick Woltemade, ausgiebig mit blitzenden Lichtern und aufgeregten Stimmen begrüßt wurden. Auch das Hotelpersonal stellte sich auf den prominenten Besuch ein und schmückte den Hoteleingang mit Luftballons in den Farben der Deutschlandflagge.