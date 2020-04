Die Sattmacher Heilbronn – Ein besonderer Lieferdienst

Die »Sattmacher« – Ein besonderer Lieferdienst in Heilbronn

Wenn die Gäste zu Coronazeiten nicht in die Restaurants kommen, dann kommen die Restaurants eben zu den Gästen –das dachten sich die Heilbronner Gastronomen Hans im Glück, Wohnzimmer sowie die Ghostkitchens Three Amigos und Nino´s Pizza & Pasta. Gemeinsam haben sie den Lieferdienst »Die Sattmacher« gegründet. »Wohnzimmer«-Inhaber ­Ergjan Terzici erklärt MORITZ, wie es dazu kam.

Ergjan Terzici ist der Inhaber vom »Wohnzimmer«

Wie kam es zu der Gründung der »Sattmacher«?

»Not macht erfinderisch…«, heißt es doch so schön. So haben wir einen Lieferdienst auf die Beine gestellt, der es uns ermöglichen sollte, für uns und unser Team das Beste aus der Situation zu machen. Nachdem wir unsere Restaurants durch die Corona-Verordnungen schließen mussten, gerieten wir vorausschauend in Not. Wir wussten, dass wir und unsere Kolleginnen/Kollegen aus der Gastronomie nicht lange ohne unsere Gäste überleben konnten. Der Ansatz war ganz einfach: »Wenn unsere Gäste also nicht zu uns kommen dürfen, dann fahren wir eben zu Ihnen.«

Was kann man sich genau darunter vorstellen?

Sattmacher verkörpert einen mutigen Lieferdienst mit einer guten Priese Lebensfreude. Unsere Gäste können aus der Karte von Hans im Glück Burgergrill, dem Wohnzimmer an der Neckarmeile und den beiden Ghostkitchens »Three Amigos« und »Nino´s Pizza & Pasta« bestellen. Das Schöne dabei ist, dass man Gerichte aus jeder der vier Küchen bestellen kann. Sie werden alle gemeinsam geliefert.

Wie haben Sie gemeinsam das Konzept erarbeitet?

Es war eine Entscheidung, welche wir mit unserem Team getroffen haben. In unserer Branche arbeiten die Teams so eng und freundschaftlich zusammen, dass ein stark ausgeprägter Zusammenhalt herrscht. Das hat uns allen den Mut und die Kraft gegeben, uns in solchen unsicheren Zeiten auf unbekannte Wege zu begeben.

Welche Vorsichtsmaßnahmen werden getroffen?

Wir Gastronomen sind quasi mit Hygienekonzepten aufgewachsen. Zu den grundsätzlichen Hygienemaßnahmen tragen wir nun Schutzmasken und sind noch mehr darauf bedacht Abstand zu halten und zu desinfizieren. Unsere Fahrerinnen und Fahrer haben in Ihren Fahrzeugen und Fahrrädern, Desinfektionsmittel & Einmalhandschuhe dabei. Sie werden vor und nach jedem Kontakt frisch eingesetzt. Unsere Gäste haben die Möglichkeit online zu bestellen und zu bezahlen. Das gibt uns die Möglichkeit einer kontaktlosen Lieferung.

Wie ist die Resonanz?

Sie können sich gar nicht vorstellen wie überwältigt wir von dem Feedback unserer Gäste waren und es immer noch sind. Jeden Tag erleben wir so viele schöne Dinge. Es sind Kleinigkeiten, wie die Freude der Menschen, wenn wir vor Ihrer Haustüre stehen, liebevolle Nachrichten und die Anteilnahme an unserer Situation. Das motiviert uns und bereitet uns eine große Freude. Wir haben viele »Stammgäste«, die mehrmals wöchentlich bei uns bestellen. Dabei ist es schon zu manchen Freundschaften gekommen. Es ist einfach wichtig, bei all den Geschehnissen die Lebensfreude nicht zu verlieren.

Was hat es mit der gratis Klopapierrolle auf sich, die man zu jeder Bestellung bekommt?

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen seit mehr als 12 Stunden zusammen stellt sich die Frage was es braucht, um die bestmögliche Dienstleistung in einen Lieferdienst einzubinden. Ein dualer Student sitzt gemütlich im Stuhl und sagt ohne großen Hintergedanken »gebt den Gästen doch Klopapier…« Und zack, war die Klopapierrolle, welche zu dieser Zeit noch Mangelware war, ein fester Bestandteil der Sattmacher Heilbronn. Aktuell überlegen wir uns etwas Neues. Klopapier haben nun alle zu genüge.

Wie wird es nach Corona mit den »Sattmachern« weitergehen?

Tatsächlich spielen wir aktuell mit den Gedanken, dass »Sattmacher« als fester Lieferdienst in Heilbronn bestehen bleibt. Der Wunsch wurde oftmals von unseren Gästen und noch öfter von unseren Mitarbeitern geäußert. Auch dafür suchen wir nach Lösungen und sind optimistisch, dass wir gute Ansätze finden werden.

Das Angebot der Sattmacher sowie alle Liefergebiete gibt es unter

www.sattmacher-heilbronn.de