DJ Baguette begeistert bei Deutschlandpremiere

Französischer Influencer wirbt mit außergewöhnlichem Konzept für das Bäckerhandwerk – und legte kürzlich in der Bäckerei Skala in Neckarsulm-Amorbach auf

Mit einem herzlichen „Bonjour, Baguette Man“ stellte sich Dorian Gamon am vergangenen Donnerstag bei seiner Ankunft in der Bäckerei Skala deren Inhaberin Antonia Kuhn vor. Der 30-jährige Franzose aus der Nähe von Grenoble ist ein großer Baguette-Fan und hat es sich zur Mission gemacht, das Bäckerhandwerk mit seinen musikalischen Auftritten in Szene zu setzen. Seit Anfang 2025 tritt er als DJ Baguette in französischen Bäckereien auf und verwandelt deren Backstuben und Verkaufsräume in Tanzflächen. Durch seine wachsende Bekanntheit wurde auch Bäckermeisterin Kuhn auf Gamon aufmerksam – und holte ihn für seine Deutschlandpremiere nach Neckarsulm-Amorbach.

Antonia Kuhn und ihre Mitarbeiter – 13 Voll- und Teilzeitkräfte, darunter zwei Auszubildende – waren bestens vorbereitet: Sie hatten für das Event exakt 1.047 Baguette-Brote gebacken. Zudem trugen sie T-Shirts mit einem Baguette-Emoji, einer „Bonjour“-Sprechblase und der französischen Flagge. Nicht zu vergessen: Die Mini-Baguettes als Kopfschmuck. Bereits im Vorfeld hatte das Skala-Team fleißig die Werbetrommel gerührt, um möglichst viele Interessierte für den Auftritt zu gewinnen. Trotz rund 36 Grad Außentemperatur gelang dies bestens: Ab 16 Uhr legte DJ Baguette einen vierstündigen Auftritt hin und brachte die Stimmung im Innen- und Außenbereich der Bäckerei zum Kochen.

„Es ist überwältigend, wie viele Menschen heute gekommen sind, um gemeinsam das Bäckerhandwerk zu feiern”, sagte die sichtlich glückliche Antonia Kuhn. Die 31-Jährige hat die Bäckerei Skala zum Jahreswechsel von ihrem Vater Bernhard Kuhn übernommen. Er ist Obermeister der Bäcker-Innung Heilbronn und war rundum zufrieden: „Es ist einfach nur toll. Man sieht es an der großen Resonanz und den vielen Menschen, die heute hier sind und Spaß haben. Die Aktion verdeutlicht, dass auch kleine Bäckereien Großes schaffen können.“

Neben dem musikalischen DJ-Programm konnten die Gäste zahlreiche kulinarische Highlights genießen, etwa belegte Baguettes, Erdbeerkuchen, Eis und verschiedene Cocktails. Unter die Feiernden mischte sich auch Brezelprinzessin Celine Schrimpf. Die Bäckermeisterin und offizielle Repräsentantin des Bäckerinnungsverbands Südwest betonte: „Man kann nie genug Werbung für unser Handwerk machen. Die Veranstaltung heute zeigt auch, welch großen Zusammenhalt wir in der Bäcker-Familie haben.“ Diesen hob auch Bäckermeister Johannes Hirth aus Bad Friedrichshall hervor: „Das ist eine coole Aktion – Chapeau, Antonia. Dieser Mut ist unterstützenswert, und ich freue mich, dass er belohnt wird.“

Trägt Dorian Gamon sein weiß-blau gestreiftes Matrosenhemd (Marinière) und seine orange getönte Blümchen-Sonnenbrille und schlüpft in die Rolle des DJ Baguette, macht er nicht nur Musik: Er schafft besondere Momente und begeistert Menschen. Mit seinem ersten Auftritt in Deutschland ist er hochzufrieden: „Es ist unglaublich, wie viele Menschen hier in der Bäckerei tanzen. Ich will gar nicht mehr weg.“ Antonia Kuhn brachte ihre Emotionen auf den Punkt: „Unser Handwerk ist für mich natürlich das schönste Handwerk. Und das muss man feiern. Man muss es einfach leben und lieben. Und ich glaube: Das tun wir heute alle.