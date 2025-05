Edeka Ueltzhöfer führt beste Obst- und Gemüseabteilung Deutschlands

Beim 30. Jubiläum des Deutschen Frucht Preises in Baden-Baden wurde Edeka Ueltzhöfer in der Mauerstraße in Heilbronn für herausragende Leistungen im Frischesegment gewürdigt. Der Markt holte sich den nationalen Spitzenplatz in der Kategorie „Verbrauchermarkt“ und führt damit die beste Obst- und Gemü-seabteilung Deutschlands. Von der Vielfalt im Sortiment über kreative Waren-präsentationen bis hin zu fachkundiger Beratung und gelebter Regionalität, die Fachjury überzeugte das ganzheitliche Frischekonzept des Marktes. Für die Kaufmannsfamilie Ueltzhöfer ist es bereits der vierte Bundessieg, den einer ihrer Märkte beim Deutschen Frucht Preis erlangt. Das Hieber’s Frische Center in Lörrach konnte sich auf Landesebene durchsetzen. Damit erreichte bei dem Wettbewerb ein weiterer Edeka-Markt aus dem Südwesten einen Spitzenplatz.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass sich Engagement und Einsatz auszahlen“, sagte Edeka-Kaufmann Steffen Ueltzhöfer im Rahmen der Preisverleihung und ergänzte: „Unsere Markt-Teams leisten Großartiges und sorgen mit viel Leidenschaft dafür, dass wir unserer Kundschaft ein vielfältiges Frische-Sortiment in hervorragender Qualität anbieten können. Dafür ein herzliches Dankeschön.“ Die hochkarätig besetzte Fachjury zeichnete in diesem Jahr insgesamt 14 Märkte aus. Bei Edeka Ueltzhöfer in der Mauerstraße kam einer der Juroren zu dem Schluss: „Das ist die beste Abteilung, die ich meiner Jury-Karriere gesehen habe“. Dabei überzeugte vor allem das Konzept der rund 235 Quadratmeter großen Flä-che: von der prominenten Präsentation, der umfangreichen Auswahl an Artikeln aus der Region über die Anordnung von Bio-Produkten und Exoten im Block bis hin zur hohen Beratungskompetenz der freundlichen Mitarbeitenden, die samstags Obst und Gemüse in Teilbedienung anbieten.

Die sechs Gewinner auf Bundes- und acht Sieger auf Landesebene 2025 wurden im feierlichen Rahmen im Kurhaus in Baden-Baden gekürt. Bereits seit 1996 zeich-net das Fachmagazin „Rundschau für den Lebensmittelhandel" zusammen mit dem „Fruchthandel Magazin" die besten Obst- und Gemüseabteilungen aus. Eine Fachjury mit Expertinnen und Experten aus Handel, Industrie und Fachpresse bewertet die teilnehmenden Märkte anhand umfangreicher Kriterien wie Sortimentsvielfalt, Anteil regionaler Erzeugnisse, Warenpräsentation sowie Beratung in unangemeldeten Store-Checks vor Ort. Schirmherr des Preises ist das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.